La Lazio non riesce a dare continuità al successo sul Verona e perde al Mapei 1-0 contro il Sassuolo che ottiene i suoi primi tre punti in campionato. Nel primo tempo poche occasioni da gol ma le migliori sono firmate da Pinamonti. Nella ripresa Muric ferma Zaccagni e Fadera, appena entrato, devia alle spalle di Provedel un colpo di testa di Muharemovic. Nel finale la Lazio attacca ma non trova la rete del pareggio

