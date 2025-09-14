Serie AGiornata 3 - domenica 14 settembre 2025Giornata 3 - dom 14 set
Fine
1 - 0
1 - 0
Sassuolo-Lazio 1-0: video, gol e highlights
La Lazio non riesce a dare continuità al successo sul Verona e perde al Mapei 1-0 contro il Sassuolo che ottiene i suoi primi tre punti in campionato. Nel primo tempo poche occasioni da gol ma le migliori sono firmate da Pinamonti. Nella ripresa Muric ferma Zaccagni e Fadera, appena entrato, devia alle spalle di Provedel un colpo di testa di Muharemovic. Nel finale la Lazio attacca ma non trova la rete del pareggio