Nell'anticipo della 32^ giornata la Roma si affida a Malen, autore di una tripletta, batte il Pisa per 3-0 e torna a vincere in campionato dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro. Unica nota negativa è l'infortunio di Pellegrini, out all'intervallo per un problema muscolare. Con questo successo, i giallorossi agganciano la Juventus (che affronterà l'Atalanta sabato su Sky) al quinto posto in classifica e si portano a -1 dal Como (che domenica ospiterà l'Inter). Pisa sempre ultimo

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