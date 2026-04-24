Scott McTominay ha effettuato 10 tiri in questa partita, il massimo per un giocatore di Serie A in questa stagione.
Napoli-Cremonese 4-0, gol e highlights: segnano McTominay, De Bruyne e Alisson
La squadra di Conte reagisce dopo il ko casalingo con la Lazio, batte 4-0 la Cremonese al Maradona. Parte forte il Napoli già in vantaggio con McTominay dopo 3’. Al 45’ una deviazione di Terracciano su tiro di Hojlund permette agli azzurri di raddoppiare. De Bruyne fa 3-0 al 48’. La Cremonese non risponde e Alisson trova la rete del 4-0 a inizio ripresa. Nel finale traversa di Rrahmani, McTominay sbaglia un rigore. Napoli momentaneamente secondo a +3 sul Milan
Gli highlights di Napoli-Cremonese 4-0
Le pagelle di Napoli-Cremonese 4-0
McTominay è l'MVP di Napoli-Cremonese, gara finita 4-0. Brilla il reparto offensivo dei padroni di casa. Negli ospiti si salva Audero: tutti i voti nelle pagelle di Davide Polizzi
Le pagelle di Napoli-Cremonese 4-0Vai al contenuto
Il Napoli ha effettuato 25 tiri in questo incontro, record per la squadra in una singola partita in questa stagione di Serie A.
La Cremonese non ha segnato nelle ultime 3 partite in Serie A, la sua striscia più lunga senza reti all’attivo nella competizione dalla serie di 4 tra il 12 gennaio 2026 e il 1 febbraio 2026.
Matteo Politano ha fornito 6 assist in questa stagione (1 in questa partita), più di ogni altro giocatore del Napoli in Serie A.
La Cremonese non ha segnato nelle ultime 3 partite di Serie A, una serie di 304 minuti senza reti.
Napoli-Cremonese 4-0
90'- Due minuti di recupero
Scott McTominay ha sbagliato il primo calcio di rigore calciato in una gara dei cinque maggiori campionati europei.
85' - Il Napoli continua ad attaccare con insistenza, la Cremonese in qualche modo si salva ma deve fare attenzione per evitare la goleada degli avversari
82' - McTominay contro Audero: parata
81' - Altra conclusione dalla distanza di Elmas, intervento con un braccio di Grassi, c'è calcio di rigore per il Napoli
79' - Napoli a un passo dal quinto gol, Rrahmani colpisce la traversa con un bellissimo colpo di testa
77' - Esce Maleh, entra Barbieri
75' - Entra Elmas, esce De Bruyne
71' - Con grande generosità la Cremonese ci prova per rendere quantomeno meno pesante il passivo del Maradona, ma il Napoli, che ha rallentato il ritmo, comunque resta pericolosissimo quando riparte
Il Napoli ha effettuato gli ultimi 5 tiri della partita; l'ultimo tiro Cremonese è stato fatto da Martín Payero al 47° minuto.
61' - Esce Luperto, entra Folino
61' - Entra Giovane, esce Hojlund
57' - Ci prova di nuovo Alisson che da sinistra si accentra, carica il destro, calcia ma la sua conclusione è decisamente fuori bersaglio
Alisson Santos ha segnato tre gol in questa Serie A, tutti in gare casalinghe; dal suo primo centro nel torneo (15 febbraio) solo Donyell Malen (quattro) conta più reti in casa nel torneo rispetto al calciatore del Napoli.
54' - Escono Olivera, Lobotka e Politano, entrano Beukema, Gilmour e Mazzocchi
52' - Quarto gol del Napoli: segna anche Alisson
Ripartenza micidiale del Napoli in 2 contro 2, la palla arriva ad Alisson che sposta e calcia e la mette alle spalle di Audero
50' - Adesso il Napoli prova fondamentalmente a gestire il pallone nell'eventualità di sfruttare gli spazi lasciati dalla Cremonese
47' - Primo tentativo da parte della Cremonese, ci prova Payero, Milinkovic para senza problemi
Napoli-Cremonese 3-0
Si riparte al Maradona
Entrano Vandeputte, Grassi e Zerbin, escono Bondo, Okereke e Floriani
Squadre di nuovo in campo
Kevin De Bruyne ha realizzato oggi la 100^ rete nei cinque grandi campionati europei; dal suo esordio in questi tornei (2012/13), solo Marco Reus (120) aveva già tagliato questo traguardo tra i centrocampisti impegnati in queste competizioni.
Il Napoli ha segnato 27 gol nel primo tempo, in 34 partite, solo l'Inter (32) ne conta di più in questa stagione di Serie A.
La Cremonese ha subito 27 gol nel primo tempo, in 34 partite, più di qualsiasi altra squadra in questa stagione di Serie A.
Il Napoli ha segnato 10 gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo, solo il Milan (12) e l'Inter (12) ne contano di più in questa stagione di Serie A.
Napoli-Cremonese 3-0
48' - Tris del Napoli: segna De Bruyne
Azione insistita del Napoli che mette in mezzo un paio di cross, poi Maleh non riesce a liberare, De Bruyne gli soffia il pallone e scarica in porta da distanza ravvicinata
45' - Tre minuti di recupero
45' - Raddoppia il Napoli: autorete di Terracciano su conclusione di Hojlund
Anche in questo caso, Hojlund, come McTominay, ci riprova, la sua conclusione, deviata da Terracciano, termina alle spalle di Audero
43' - Napoli ancora vicino al raddoppio, prima palla giocabile per Hojlund faccia alla porta, l'ex United punta e calcia sul secondo palo, palla fuori di un niente
38' - One man show da parte di McTominay che conduce palla al piede per 20 metri in posizione centrale, calcia, pallone di un soffio a lato
35' - E' tornato ad attaccare con una certa insistenza il Napoli, altra palla lavorata al limte dell'area, appoggio di Hojund per Gutierrez, altra conclusione oltre la traversa
Scott McTominay ha tentato 5 conclusioni; per la prima volta ha effettuato almeno 5 tiri in una partita di Serie A dalla gara contro il Cagliari del 20 marzo 2026 (7 in quel caso).
32' - Nuovo tentativo da parte di McTominay che si gira ai 20 metri, lato sinistro dell'area di rigore, conclusione sul primo palo, para Audero
29' - Molto più propositiva la Cremonese in questo frangente di partita anche se la squadra di Giampaolo non riesce a essere particolarmente pericolosa dalle parti di Milinkovic-Savic
27' - Ci prova anche Gutierrez dalla distanza ma la sua conclusione da fuori area termina oltre la traversa
21' - Il Napoli continua a sfruttare le palle in verticale per mettere in difficoltà una Cremonese che fa fatica a leggere e a difendere le palle giocate in profondità dalla squadra di Conte
Il Napoli ha avuto il 72.0% di possesso palla nei primi 15 minuti di partita.
16' - Dopo un primo quarto d'ora da paura adesso la Cremonese prova a scuotersi, a guadagnare campo e a creare qualche grattacapo alla difesa del Napoli
10' - E' praticamente un assedio del Napoli in questo avvio di gara, la Cremonese non riesce a contenere in alcun modo le iniziative della squadra di Conte
Scott McTominay è il centrocampista che ha segnato più reti in questo anno solare in Serie A (sette).
Questa è la 3ª occasione in cui Scott McTominay ha segnato il primo gol della partita in un match di questa Serie A.
Il Napoli ha segnato 11 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, nessuna squadra ne conta di più in questa stagione di Serie A
Il Napoli ha evitato la sconfitta nelle ultime 4 partite in cui ha segnato il primo gol del match in Serie A, a partire dal 22 febbraio 2026 contro l'Atalanta (sconfitta 1-2)
5' - Altra chance per McTominay, ennesimo inserimento, poi la conclusione dal lato destro dell'area di rigore ma lo scozzese stavolta non inquadra la porta
3' - Napoli in vantaggio: segna McTominay
Alla seconda volta McTominay non sbaglia, inserimento centrale questa volta per lo scozzese che calcia dal limite e batte Audero
2' - Prima occasione per il Napoli, McTominay va in profondità in campo aperto e sull'uscita di Audero si fa parare la conclusione
Napoli-Cremonese 0-0
Si parte al Maradona
Squadre in campo in questo momento
Le squadre sono nel tunnel, tra poco l'ingresso e l'inno della Serie A
Manca poco alla sfida del Maradona tra Napoli e Cremonese
Sei delle otto marcature totali di Scott McTominay nel campionato 2025/26 sono arrivate in questo anno solare; tra i centrocampisti centrali nel torneo nessun altro ha segnato così tanto nel periodo. Lo scozzese ha servito un assist contro la Cremonese nella gara d’andata, il suo unico precedente contro i lombardi nel torneo.
Conte: "Oggi dobbiamo riprendere il cammino"
"Sono sicuro di avere ragazzi intelligenti, sono i primi ad aver capito alcune situazioni che non sono andate la scorsa partita. Oggi dobbiamo riprendere il cammino, sarà una partita scorbutica, la Cremonese è una squadra che ha bisogno di punti"
Solo il Milan (14) ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio rispetto al Napoli (13, come il Sassuolo) in questa Serie A; a chiudere questa speciale classifica proprio la Cremonese a quota uno
La Cremonese è sia la squadra con meno tiri totali tentati (303) che quella che di contro ha subito più conclusioni sia in generale (535) che nello specchio della porta (176)
Giacchetta: "Col Napoli non dobbiamo vincere per forza"
"La partita di questa sera capita a puntino, giocare col Napoli ti deresponsabilizza dal dover vincere per forza, giochiamo contro una delle squadre migliori in assoluto però non dobbiamo farci prendere dalla frenesia"
Il Napoli è la squadra che registra più calci di rigore a sfavore in questa Serie A (nove) e una delle tre con più reti avversarie dal dischetto (sei, come Genoa e Udinese); tuttavia, quella campana è anche una delle due formazioni (con il Milan) che hanno evitato più gol dagli 11 metri in rapporto ai rigori concessi (tre)
Solo il Milan (uno) ha subito meno gol da fuori area rispetto al Napoli (due) in questa Serie A; due sono anche le marcature realizzate dalla Cremonese con tiri scoccati dalla distanza, nessuna squadre ne conta di meno (due anche per Lazio, Pisa e Roma
La Cremonese non ha trovato la rete in 16 delle 33 gare di questo campionato, tra cui in entrambe le due più recenti contro Cagliari (0-1) e Torino (0-0); in generale nella sua storia in Serie A solo in un torneo della competizione la squadra lombarda ha registrato più match senza gol all’attivo, nel 1991/92 (17).
La formazione del Napoli in grafica
Le formazioni ufficiali di Napoli-Cremonese. VIDEO
Il Napoli, che affronta la Cremonese in Serie A in un giorno diverso dalla domenica per la prima volta, è reduce da quattro successi consecutivi nei match giocati di venerdì nel torneo e potrebbe arrivare a cinque di fila per la seconda volta, la prima dal periodo tra il 2017 e il 202
La formazione della Cremonese in grafica
Cremonese, le scelte di formazione
Giampaolo sceglie Okereke come partner di Bonazzoli in attacco. Giocano Floriano e Payero sulle corsie, Maleh e Bondo in mezzo al campo
Il Napoli va in gol da quattro gare di fila contro la Cremonese in Serie A (10 centri in totale, media di 2.5 a partita) ma non è mai andato a bersaglio per più match consecutivi contro i grigiorossi nella competizione (quattro anche tra il 1984 e il 1990).
Napoli, le scelte di formazione
Conte scioglie il ballottaggio tra Elmas e De Bruyne, gioca il belga dal 1'. Hojlund riferimento più avanzato, alle sue spalle Alisson e proprio De Bruyne. A centrocampo c'è McTominay, Politano aperto a destra
Il Napoli potrebbe tenere la porta inviolata per tre match di fila contro la Cremonese per la terza volta in Serie A, le due precedenti tra il 1990 e il 1992 e tra il 1929 e il 1984
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriano-Mussolini, Bondo, Maleh, Payero; Bonazzoli, Okereke. All. Giampaolo
Statistiche e curiosità
Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare contro la Cremonese in Serie A - senza subire gol in ciascuna delle ultime due - e in generale non ha perso alcuna delle ultime sei sfide contro i grigiorossi nella competizione (4 vittorie, 2 pareggi), mantenendo quattro volte la porta inviolata nel parziale
Napoli vittorioso in sette delle otto gare in casa con la Cremonese
Il Napoli ha vinto sette delle otto gare casalinghe contro la Cremonese in Serie A - fa eccezione solo lo 0-0 del 29 ottobre 1995 - segnando una media esatta di due gol a partita e subendo una sola rete in queste gare (in occasione del 2-1 del 16 gennaio 1994, con Marcello Lippi alla guida)
Napoli sempre vittorioso nelle 4 gare disputate contro neopromosse
Il Napoli ha vinto tutte le quattro sfide disputate finora in questo campionato contro le squadre neopromosse, con un punteggio aggregato di 8-2; è dalla stagione 2020/21 che i partenopei non vincono almeno cinque di queste gare in un singolo campionato, con Gennaro Gattuso alla guida.
Cremonese ko nelle ultime 6 contro squadre dei primi tre posti in classifica
La Cremonese ha perso tutte le ultime sei gare contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime tre posizioni in classifica in Serie A, subendo sempre almeno due reti (14 in totale nel periodo) e restando senza segnare nelle ultime tre
Napoli, nello scorso turno interrotto periodo di imbattibilità di 26 gare
Nell'ultima giornata, il Napoli ha interrotto una serie di imbattibilità casalinga in Serie A di 26 gare consecutive (19 vittorie, 7 pareggi); sotto la guida di uno stesso allenatore, i partenopei non perdono due match di fila al Maradona in campionato da dicembre 2021 (serie di tre, con Luciano Spalletti alla guida).
Giampaolo, quattro punti in 4 gare alla guida della Cremonese
Nelle quattro gare con Marco Giampaolo alla guida, la Cremonese ha ottenuto quattro punti (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte), dopo che nelle precedenti quattro partite aveva incassato quattro sconfitte; in particolare, i grigiorossi non rimangono imbattuti per due match di fila in Serie A dallo scorso dicembre (vittorie contro Bologna e Lecce).
Napoli, sette gol incassati nel primo quarto d'ora di gioco
Il Napoli ha incassato sette gol nel primo quarto d'ora di gioco - di cui due nelle ultime due partite - e tra le squadre che hanno fatto peggio in questo campionato ci sono Sassuolo (10), Cagliari (otto), Hellas Verona (otto) e proprio Cremonese (otto)
Hojlund, doppietta nella gara d'andata con la Cremonese
Una delle tre doppiette di Rasmus Højlund in Serie A è arrivata nella gara di andata contro le Cremonese (2-0, 28 dicembre 2025); il danese è andato a segno solo in tre gare nel 2026 in campionato - restando a secco nelle restanti 13 - anche se ciascuna di queste sfide è stata contro squadre della parte bassa della classifica (doppietta vs Genoa a febbraio, gol vs Hellas Verona a febbraio e rete vs Lecce a marzo).
Politano ha preso parte a 4 gol nelle ultime 4 gare al Maradona
Matteo Politano ha preso parte a quattro gol (due reti, due assist) nelle ultime quattro presenze al Maradona in Serie A, dopo che nelle precedenti 11 gare in casa di questo campionato non era stato coinvolto in alcuna rete; il classe '93 vanta una rete in due sfide alla Cremonese in campionato, nel successo esterno per 4-1 del 9 ottobre 2022.
Sanabria, tre gol nelle ultime sei sfide con il Napoli
Antonio Sanabria ha segnato tre gol nelle sue ultime sei sfide contro il Napoli in Serie A, di cui due reti messe a segno al Maradona (una il 1° ottobre 2022 e l'altra nella sua ultima trasferta a Fuorigrotta, l'8 marzo 2024); il classe '96 conta una sola marcatura in 23 gare in questo campionato e nelle precedenti sette stagioni (da quando gioca stabilmente in Serie A) non ha mai chiuso un campionato con meno di due reti.