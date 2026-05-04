Serie AGiornata 36 - sabato 9 maggio 2026Giornata 36 - sab 9 mag
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Cagliari-Udinese 0-2, gol di Buksa e Gueye. Salvezza rimandata per i sardi
Salvezza aritmetica rimandata per la squadra di Pisacane, che resta a +9 sulla Cremonese terzultima impegnata domenica col Pisa. In avvio pericolosi Palestra ed Esposito, Ehizibue rischia l'autogol. Okoye salva su Gaetano, rigore revocato dal Var al Cagliari per il tocco col braccio di Karlstrom. Nella ripresa Mlacic nega l'1-0 a Esposito, palo di Zaniolo. La sblocca Buksa su assist di Kamara, Karlstrom salva su Dossena. Al 96' la chiude Gueye, nervosismo nel finale