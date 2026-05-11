Il Napoli arriva da due clean sheet di fila in Serie A e in questo campionato non è mai arrivato a tre match consecutivi mantenendo la porta inviolata
Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La sfida del Maradona chiude la 36^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Napoli e Bologna. Conte deve rinunciare a De Bruyne. Hojlund punta nel tridente completato da Giovane e Alisson. Italiano si affida a Orsolini e Bernardeschi con Castro davanti. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Giovane, Højlund, Alisson. All. Conte
BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Bernardeschi. All. Italiano
Il Napoli ha sfidato il Bologna 17 volte in casa negli anni 2000 in Serie A, restando solo in un’occasione senza segnare in queste gare (0-2, 11 maggio 2024 alla 36a giornata) e registrando una media di 2.5 gol a partita in questo parziale.
Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare nel girone di ritorno contro il Napoli in Serie A: due pareggi e una vittoria, arrivata proprio al Maradona alla 36a giornata, ed esattamente a due anni dal prossimo incontro, l’11 maggio 2024 (2-0
Il Napoli non ha segnato in tre delle ultime cinque gare contro il Bologna in Serie A, incluso il match di andata, dopo una serie di 20 partite consecutive sempre a segno contro i felsinei
Il Bologna non batte il Napoli in due sfide di fila in Serie A dal 2019: successo al Dall’Ara a maggio (3-2) e a Fuorigrotta a dicembre (2-1).
La formazione del Bologna in grafica
Bologna, le scelte di formazione
Italiano si affida all'esperienza di Orsolini e Bernardeschi nel tridente con Castro. A centrocampo Pobega con Freuler e Ferguson. Helland con Lucumì al centro della difesa
Napoli, le scelte di formazione
Conte deve rinunciare a De Bruyne per un trauma all'arcata sopracciliare. In avanti il tridente composto da Hojlund, Alisson e Giovane. McTominay a centrocampo con Lobotka, a destra Politano e a sinistra Gutierrez
134° confronto in Serie A tra Napoli e Bologna: 50 successi per i campani, 43 per gli emiliani e 40 pareggi compongono il bilancio.
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Giovane, Højlund, Alisson. All. Conte
BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Bernardeschi. All. Italiano
Lo spogliatoio del Bologna al Maradona
Statistiche e curiosità
Il Bologna è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli (2 vittorie, 3 pareggi), dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro questa avversaria; inoltre, dopo il 2-0 nella gara d'andata, i rossoblù potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro gli azzurri nella competizione per la prima volta dal 2001/02.
Napoli, nessuna delle ultime 12 in casa col Bologna è finita in parità
Nessuna delle ultime 12 gare casalinghe del Napoli contro il Bologna in Serie A è terminata in parità: nove successi azzurri e tre rossoblù nel parziale - l'ultimo incontro concluso in equilibrio tra le due formazioni in casa dei partenopei risale al 16 gennaio 2012: 1-1, con le reti di Robert Acquafresca ed Edinson Cavani.
Bologna solo 12 punti conquistati contro squadre della metà alta della classifica
Il Bologna ha ottenuto solo 12 punti dei 49 che ha in classifica in questa Serie A nelle sfide disputate contro le avversarie attualmente nella metà alta della classifica, meglio solo di Hellas Verona (nove), Pisa (cinque) e Lecce (quattro) e alla pari di Cremonese e Cagliari
Napoli, almeno 22 successi per l'11^ volta nelle ultime 14 stagioni
Il Napoli ha all'attivo 70 punti in classifica in questa Serie A, frutto di 21 vittorie, sette pareggi e sette sconfitte: può registrare almeno 22 successi per l'11^ volta nelle ultime 14 stagioni nel massimo campionato, dopo che non aveva mai tagliato questo traguardo in tutte le precedenti 66 edizioni disputate nella competizione
Bologna, nessun gol nelle ultime tre gare di Serie A
Il Bologna non ha trovato la rete in nessuna delle ultime tre gare di Serie A (contro Juventus, Roma e Cagliari); i rossoblù hanno mancato la via del gol in almeno quattro incontri consecutivi solo due volte nelle ultime 10 stagioni nel massimo campionato: nel settembre 2018 (cinque) e nell'aprile 2022 (quattro).
Napoli imbattuto in 27 delle ultime 28 gare in casa
Il Napoli è rimasto imbattuto in 27 delle ultime 28 gare casalinghe di Serie A (unico ko contro la Lazio il 18 aprile), trovando il successo in ben 20 di questi incontri (7 pareggi).
I numeri sul possesso palla di Napoli e Bologna
Solo Atalanta (717) e Roma (778) hanno guadagnato più possessi nel terzo centrale di campo rispetto a Napoli (696) e Bologna (696) in questa Serie A.
McTominay ha segnato nove gol in questo campionato
Scott McTominay ha segnato nove gol in questo campionato: il calciatore scozzese può diventare il secondo centrocampista in doppia cifra di gol in due diverse stagioni di Serie A con la maglia del Napoli negli ultimi 90 anni, dopo Marek Hamsík (quattro volte).
Orsolini non ha mai segnato contro il Napoli
Il Napoli è la squadra contro cui Riccardo Orsolini ha giocato più incontri senza segnare in Serie A: zero marcature in ben 13 confronti; a quota otto centri in questo campionato, può diventare il terzo giocatore del Bologna a realizzare almeno nove gol in quattro differenti stagioni di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Giuseppe Signori e Marco Di Vaio.
Pessina non ha subito nessun gol nelle sue prime tre presenze in A
Matteo Pessina è il quarto portiere che non ha subito neanche un gol nelle prime tre presenze in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Davide Bassi, Andrea Consigli e Yann Sommer - nessuno di questi ha evitato di subire reti alla quarta gara nel torneo. In aggiunta, il giocatore del Bologna è il quarto portiere a giocare tre partite di fila senza incassare gol prima di compiere 19 anni nel periodo, dopo Gianluigi Buffon, Simone Scuffet e Gianluigi Donnarumma