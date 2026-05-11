Matteo Pessina è il quarto portiere che non ha subito neanche un gol nelle prime tre presenze in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Davide Bassi, Andrea Consigli e Yann Sommer - nessuno di questi ha evitato di subire reti alla quarta gara nel torneo. In aggiunta, il giocatore del Bologna è il quarto portiere a giocare tre partite di fila senza incassare gol prima di compiere 19 anni nel periodo, dopo Gianluigi Buffon, Simone Scuffet e Gianluigi Donnarumma