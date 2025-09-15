Esplora tutte le offerte Sky
Serie AGiornata 4 - domenica 21 settembre 2025Giornata 4 - dom 21 set
Fine
Fiorentina
Mandragora R. 6'
1 - 2
Como
Kempf M. 65'Addai J. 90' + 4'
Fiorentina
Mandragora R. 6'
1 - 2 Como
Kempf M. 65'Addai J. 90' + 4'
Fiorentina-Como 1-2: video, gol e highlights

Torna a vincere il Como, che sbanca il Franchi in rimonta. Match sbloccato già al 6': Mandragora calcia una punizione dal limite respinta dalla barriera del Como, il centrocampista ribatte di sinistro e fa 1-0. La squadra di Fabregas arriva al pari al 66’: punizione di Nico Paz dalla trequarti per il colpo di testa vincente di Kempf. E nel recupero, il Como trova i tre punti con la rete al 94’ di Addai, che servito ancora da Paz batte De Gea sul primo palo. Per i viola secondo ko di fila in casa

