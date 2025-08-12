Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
CRE0
PAR0
TOR0
ATA0
FIO-
COM-
INT-
SAS-
LAZ0
ROM1
Serie AGiornata 4 - domenica 21 settembre 2025Giornata 4 - dom 21 set
Fine
Lazio
0 - 1
Roma
Pellegrini L. 38'
Lazio0 - 1 Roma
Pellegrini L. 38'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Lazio-Roma 0-1: video, gol e highlights

La squadra di Gasperini si rifà sotto in classifica, vince il derby con la Lazio e raggiunge Napoli e Milan a 9 punti, a –1 dalla Juve. Match equilibrato nei primi 15’, poi Lazio pericolosa con Pedro e Nuno Tavares, la Roma risponde prima del break con Pellegrini che segna il gol del vantaggio. Nella ripresa la Roma attacca, Dia e Castellanos sfiorano il pari. Belahyane espulso, Cataldi nel recupero colpisce il palo

CLASSIFICA - PAGELLE