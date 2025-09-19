Serie AGiornata 4 - venerdì 19 settembre 2025Giornata 4 - ven 19 set
1 - 2
Lecce-Cagliari 1-2: gol e highlights
Vittoria per il Cagliari di Pisacane che batte, nell'anticipo della 4^ giornata di Serie A, 2-1 il Lecce al Via del Mare. Nel primo tempo i giallorossi la sbloccano subito con Tiago Gabriel, poi ci pensa Belotti che dopo il gol del pareggio al 33' completa la rimonta su calcio di rigore nel secondo tempo. Per il Cagliari, che sale a 7 punti in classifica, arriva il 2° successo consecutivo