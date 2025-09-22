La squadra di Conte torna in vetta alla classifica a +2 sulla Juve grazie al successo del Maradona con il Pisa che perde con grande dignità 3-2. Primo tempo equilibrato e sbloccato solo al 39’ da Gilmour. Nella ripresa il Pisa si guadagna un rigore: trasforma Nzola per l’1-1. Il Napoli attacca e con Spinazzola fa 2-1 da fuori. Lucca sostituisce Hojlund e allunga sul 3-1 ma il Pisa non demorde e nel finale prova il tutto per tutto accorciando sul definitivo 3-2 con Lorran

