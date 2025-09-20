Con una prestazione convincente, la squadra di Allegri raggiunge il Napoli (che ha una gara in meno) e si porta a –1 dalla Juve capolista. Al Bluenergy, la gara con l’Udinese si stappa al 40’ grazie a Pulisic al termine di un primo tempo sostanzialmente equilibrato. Nella ripresa il Milan accelera e segna prima con Fofana e poi ancora con Pulisic congelando il risultato sul 3-0 condotto fino alla fine

