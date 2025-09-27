Esplora tutte le offerte Sky
Serie AGiornata 5 - sabato 27 settembre 2025Giornata 5 - sab 27 set
Fine
Cagliari
0 - 2
Inter
Lautaro Martínez 9'Esposito F. 82'
Cagliari0 - 2 Inter
Lautaro Martínez 9'Esposito F. 82'
Cagliari-Inter 0-2: video, gol e highlights

Lautaro e la prima gioia in Serie A di Pio Esposito: l'Inter sorride e vince anche a Cagliari. L'argentino torna titolare e sblocca la gara di testa al 9' su cross di Bastoni. Tante chance nel secondo tempo: Calhanoglu prende un palo, Thuram sfiora due volte il bis, ma anche il Cagliari sfiora il pari con Folorunsho (palo). Alla fine la chiude Pio Esposito al primo gol in A. Pisacane perde Belotti, ko nel finale di primo tempo per una distorsione al ginocchio

