Lautaro e la prima gioia in Serie A di Pio Esposito: l'Inter sorride e vince anche a Cagliari. L'argentino torna titolare e sblocca la gara di testa al 9' su cross di Bastoni. Tante chance nel secondo tempo: Calhanoglu prende un palo, Thuram sfiora due volte il bis, ma anche il Cagliari sfiora il pari con Folorunsho (palo). Alla fine la chiude Pio Esposito al primo gol in A. Pisacane perde Belotti, ko nel finale di primo tempo per una distorsione al ginocchio

CLASSIFICA - PAGELLE