Un gol di Cabal nel finale salva la Juventus, al secondo pari consecutivo. Nel primo tempo i bianconeri premono fin da subito, colpiscono un palo con un colpo di testa di Kalulu dopo 2' e creano occasioni con Koopmeiners, Adzic e Thuram; a sbloccarla è però l'Atalanta, nel recupero del primo tempo, con una super azione di Sulemana che approfitta di un errore di Adzic. Il pari bianconero è di Cabal, appena entrato, dopo un liscio in area di Kossounou. Nel finale rosso per De Roon

CLASSIFICA