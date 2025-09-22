Esplora tutte le offerte Sky
Serie AGiornata 5 - sabato 27 settembre 2025Giornata 5 - sab 27 set
Fine
Juventus
Cabal J. 78'
1 - 1
Atalanta
Sulemana K. 45' + 1'
Juventus
Cabal J. 78'
1 - 1 Atalanta
Sulemana K. 45' + 1'
Juventus-Atalanta 1-1: video, gol e highlights

Un gol di Cabal nel finale salva la Juventus, al secondo pari consecutivo. Nel primo tempo i bianconeri premono fin da subito, colpiscono un palo con un colpo di testa di Kalulu dopo 2' e creano occasioni con Koopmeiners, Adzic e Thuram; a sbloccarla è però l'Atalanta, nel recupero del primo tempo, con una super azione di Sulemana che approfitta di un errore di Adzic. Il pari bianconero è di Cabal, appena entrato, dopo un liscio in area di Kossounou. Nel finale rosso per De Roon

