Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
SAS3
UDI1
PIS0
FIO0
ROM2
VER0
LEC2
BOL2
MIL2
NAP1
Serie AGiornata 5 - domenica 28 settembre 2025Giornata 5 - dom 28 set
Fine
Milan
Saelemaekers A. 3'Pulisic C. 31'
2 - 1
Napoli
De Bruyne K. 60' (Rig.)
Milan
Saelemaekers A. 3'Pulisic C. 31'
2 - 1 Napoli
De Bruyne K. 60' (Rig.)
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Milan-Napoli 2-1: video, gol e highlights

I rossoneri giocano un gran primo tempo, poi soffrono l’inferiorità numerica (espulso Estupinan) ma riescono a portare a casa una vittoria per 2-1 maturata grazie ai gol nel primo tempo di Saelemaekers, al 3’, e di Pulisic al 31’. Nella ripresa il Napoli si guadagna e trasforma un rigore (De Bruyne) e può giocare in superiorità numerica per oltre mezz’ora ma il Milan resiste e sale a quota 12 proprio con gli azzurri e la Roma. Leao in campo per circa 30’

CLASSIFICA - PAGELLE