I rossoneri giocano un gran primo tempo, poi soffrono l’inferiorità numerica (espulso Estupinan) ma riescono a portare a casa una vittoria per 2-1 maturata grazie ai gol nel primo tempo di Saelemaekers, al 3’, e di Pulisic al 31’. Nella ripresa il Napoli si guadagna e trasforma un rigore (De Bruyne) e può giocare in superiorità numerica per oltre mezz’ora ma il Milan resiste e sale a quota 12 proprio con gli azzurri e la Roma. Leao in campo per circa 30’

