Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
LEC0
BOL0
MIL-
NAP-
SAS3
UDI1
PIS0
FIO0
ROM2
VER0
Serie AGiornata 5 - domenica 28 settembre 2025Giornata 5 - dom 28 set
Fine
Roma
Dovbyk A. 7'Soulé M. 79'
2 - 0
Verona
Roma
Dovbyk A. 7'Soulé M. 79'
2 - 0 Verona
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Roma-Verona: video, gol e highlights

Ancora una vittoria per i giallorossi di Gasperini, che ritrovano Dovbyk e agganciano provvisoriamente in vetta il Napoli (opposto in serata al Milan). Primo gol stagionale per l'ucraino, che la sblocca al 7' di testa su cross di Celik. Orban due volte vicino al pareggio: decisivo Svilar prima della traversa a porta vuota. Hellas ancora pericoloso nella ripresa con Giovane e nuovamente Orban, fermato dall'ottimo Svilar. Al 79' raddoppia Soulé prima della rete annullata dal Var al solito Orban

PAGELLECLASSIFICA