Serie AGiornata 5 - domenica 28 settembre 2025Giornata 5 - dom 28 set
Fine
2 - 0
2 - 0
Roma-Verona: video, gol e highlights
Ancora una vittoria per i giallorossi di Gasperini, che ritrovano Dovbyk e agganciano provvisoriamente in vetta il Napoli (opposto in serata al Milan). Primo gol stagionale per l'ucraino, che la sblocca al 7' di testa su cross di Celik. Orban due volte vicino al pareggio: decisivo Svilar prima della traversa a porta vuota. Hellas ancora pericoloso nella ripresa con Giovane e nuovamente Orban, fermato dall'ottimo Svilar. Al 79' raddoppia Soulé prima della rete annullata dal Var al solito Orban