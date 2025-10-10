Gara bella e avvincente allo Zini nel match che chiude la settima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa passano in vantaggio dopo soli 4' con Terracciano. La formazione di Nicola gestisce il vantaggio e prova a difenderlo anche nella ripresa. Ma la squadra di Runjaic si affida al talento di Zaniolo che a inizio secondo tempo fa 1-1. Grande equilibrio nella restante parte di gara, un punto per parte tra Cremonese e Udinese

