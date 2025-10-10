Kevin De Bruyne è il giocatore del Napoli che vanta più gol in questo torneo: tre, tutti su sviluppi di palla inattiva (due su calcio di rigore e uno su punizione diretta); tra chi conta il 100% di gol a seguito di un calcio piazzato, nessun giocatore ne vanta più del belga nei maggiori cinque tornei europei in corso (tre, come Romain Del Castillo e Carlos Vicente).
Torino-Napoli, il risultato in diretta LIVE
Il Napoli riprende la corsa in vetta alla classifica (appaiato alla Roma) dopo la sosta per le nazionali dal match di Torino contro la squadra di Baroni. Conte cambia: non ci sono Hojlund e McTominay (entrambi out per infortunio), dentro Neres e Lucca. Spazio anche a Spinazzola. Toro con Simeone-Addams davanti. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, poi l'inno della Serie A
Ci siamo quasi, tutto pronto al Grande Torino per la sfida tra la squadra di Baroni e il Napoli
Guillermo Maripán taglia oggi il traguardo delle 200 presenze nei Big-5 campionati europei: 123 delle quali con la maglia del Monaco, 43 con l’Alavés e 34 con il Torino.
Il Napoli (1099) è vicino a vincere 1100 partite in Serie A. Solo Juventus, Inter, Milan, Roma e Fiorentina hanno raggiunto questo traguardo nel massimo torneo.
McTominay-Hojlund out per infortunio: il comunicato del Napoli
"Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno disponibili per il match di oggi. Per McTominay trauma contusivo alla caviglia sinistra. Per Hojlund affaticamento muscolare alla coscia sinistra"
Nessuna squadra ha colpito più legni del Napoli in questo campionato (sei, record condiviso con il Milan); all’opposto, il Torino è una delle due formazioni – insieme alla Cremonese – che non hanno ancora centrato i legni nelle prime sei giornate del torneo.
Neres: "Sono pronto sapevo che il mio momento sarebbe arrivato"
"Mi sento bene, ho fatto del mio meglio in allenamento e sono pronto perché sapevo che il mio momento sarebbe arrivato"
Vagnati: "Adams-Simeone per risolvere il problema del gol"
"Non vado dietro ai numeri e agli schemi, è un'interpretazione del gioco: chiaro che avere due giocatori davanti che si possono trovare bene per caratteristiche ci fa essere fiduciosi e ottimisti"
Il Napoli conta otto marcatori differenti in questo campionato – quattro in più degli avversari di giornata - meno solo dell’Atalanta (nove); in generale solo l’Inter (cinque) ha più calciatori con almeno due reti realizzate della squadra partenopea (tre come Atalanta e Lazio – Anguissa, De Bruyne e Højlund).
Solo l’Inter (121) ha effettuato più tiri di Napoli (96 come la Juventus) in questo campionato; dall’altra parte, solo Cremonese (109), Pisa (100) e Cagliari (95) hanno fronteggiato più conclusioni del Torino (89) nella Serie A in corso.
Nessuna squadra ha segnato più gol del Napoli sugli sviluppi di palla inattiva in questa Serie A (cinque alla pari con la Juventus); dall’altra parte, solo la Fiorentina (cinque) ha subito più reti a seguito di un calcio piazzato del Torino in questo torneo (quattro come Hellas Verona, Lecce e Sassuolo).
La maglia del Torino contro il Napoli
Il Napoli conta otto reti nei secondi tempi della Serie A 2025/26, meno solo dell’Inter (nove); in particolare, tutte le ultime cinque reti dei partenopei nel massimo campionato sono arrivate nella seconda frazione di gioco.
La formazione del Torino in grafica
Il Napoli non è riuscito a trovare il gol nel primo tempo in nessuna delle ultime due partite di Serie A e da quando Antonio Conte siede in panchina (dal 2024/25), la squadra partenopea non è mai rimasta per tre gare di fila senza andare a segno nella prima frazione; l’ultima volta risale al periodo tra aprile-maggio 2024 (quattro, con Francesco Calzona in panchina).
Torino, le scelte di formazione
Baroni con lo schieramento consueto nel 3-5-2 e la coppia offensiva composta da Adams e Simeone. Centrocampo folto con Casadei, Asllani e Vlasic, a sinistra gioca Nkounkou
Napoli, le scelte di formazione
Conte cambia molto rispetto alle ipotesi di vigilia, si torna al 4-3-3 senza McTominay e Lobotka infortunato (al suo posto Gilmour). De Bruyne da mezzo sinistro. Non gioca Hojlund ma Lucca viene schierato dal 1', ai lati giocano Neres e Spinazzola con Olivera da terzino sinistro
Il Torino ha segnato in entrambe le ultime due gare di Serie A, realizzando quattro gol – tanti quanti quelli messi a referto nelle precedenti 11 partite nel massimo campionato. In generale, la squadra granata non trova la rete in tre match consecutivi nella competizione da gennaio ad aprile 2024, quando andò a segno per 12 partite di fila.
Il Torino non ha trovato il gol in cinque delle ultime sei sfide interne contro il Napoli in Serie A; in generale, questa sfida giocata sul campo dei granata non vede entrambe le squadre segnare dal 23 settembre 2018 (vittoria campana per 3-1)
Le formazioni ufficiali
TORINO (3-5-2): Israel; Tamèze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. All. Baroni
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Neres, Lucca, Spinazzola. All. Conte
Il Napoli non ha subito gol in sei delle ultime nove gare contro il Torino in Serie A, incluse le due più recenti (1-0, il 1° dicembre 2024 e 2-0, il 27 aprile scorso); in generale, solo contro Roma (55) e Fiorentina (54) ha collezionato più clean sheet che contro i granata (53) nella competizione
Statistiche e curiosità
Il Napoli è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide contro il Torino in Serie A (14 vittorie, 5 pareggi), segnando 40 gol (esattamente due di media); l'unico successo dei granata nel periodo risale al 7 gennaio 2024 (3-0 all'Olimpico Grande Torino).
Napoli, il Torino la squadra contro cui ha pareggiato più volte in A
Il Torino è l'avversario contro cui il Napoli ha pareggiato più sfide in Serie A: 56 su 142 precedenti, completano 53 vittorie partenopee e 33 successi granata. Tuttavia, solo una delle ultime nove partite tra le due formazioni in campionato è terminata in pareggio (1-1 l'8 marzo 2024).
Napoli, otto successi nelle ultime dieci trasferte a Torino
Il Napoli ha vinto otto delle ultime 10 trasferte contro il Torino in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta), segnando 21 reti nel periodo e mantenendo la porta inviolata in cinque delle ultime sei gare fuori casa contro i granata in campionato.
Torino, 13 gol subiti nelle prime sei gare stagionali
Il Torino ha subito almeno 13 gol nelle prime sei partite stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2020/21 (16) e il 1958/59 (13). In più, i granata hanno vinto solo una delle ultime 11 partite di campionato (3 pareggi, 7 sconfitte), non segnando alcuna rete in ben sette di queste.
Torino, nessun gol nelle ultime quattro in casa in Serie A
Il Torino non ha segnato alcun gol nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato e nella sua storia in Serie A non è mai rimasto a secco di gol in cinque gare interne di fila.
Napoli a caccia della sesta vittoria nelle prime sette in Serie A
Il Napoli potrebbe vincere almeno sei delle prime sette partite stagionali di Serie A per la settima volta nella sua storia, l'ultima nel 2021/22 - in tutti i sei precedenti casi i partenopei hanno chiuso il campionato nelle prime tre posizioni in classifica
Napoli, due sconfitte di fila fuori casa in tutte le competizioni
Il Napoli arriva da due sconfitte fuori casa di fila tra tutte le competizioni (contro Manchester City in Champions League e Milan in Serie A); gli azzurri non registrano più sconfitte consecutive fuori casa in match ufficiali dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024 (quattro in quel caso con Walter Mazzarri alla guida)
Torino, squadra che ha subito più gol nel 1° tempo
Il Torino è la squadra che ha subito più gol nel 1° tempo in questa Serie A (otto, almeno tre in più di qualsiasi altra); considerando i maggiori cinque campionati europei 2025/26, solo Girona e Wolverhampton (entrambi nove) hanno incassato più reti dei granata nella prima frazione di gioco.
Simeone, quattro reti contro il Napoli in carriera
Il Napoli è la squadra con cui Giovanni Simeone ha collezionato più presenze in carriera in Serie A (83, segnando però solo sei reti tra l'agosto 2022 e il maggio 2025). Il Cholito ha realizzato quattro reti contro i partenopei in campionato, inclusa la sua prima tripletta in Serie A, il 29 aprile 2018 nel successo per 3-0 con la maglia della Fiorentina
Hojlund, quattro gol in sei match con la maglia del Napoli
Rasmus Højlund, autore di quattro gol in sei match con la maglia del Napoli in gare ufficiali, ha segnato nelle ultime due partite con il club partenopeo; solo una volta in precedenza con il Manchester United aveva trovato la rete in almeno tre presenze consecutive tra tutte le competizioni: tra gennaio e febbraio 2024 (sei in quel caso)