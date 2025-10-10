Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
ROM0
INT1
LEC0
SAS0
PIS0
VER0
TOR1
NAP0
Serie AGiornata 7 - sabato 18 ottobre 2025Giornata 7 - sab 18 ott
Fine
Torino
Simeone G. 32'
1 - 0
Napoli
Torino
Simeone G. 32'
1 - 0 Napoli
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Torino-Napoli 1-0: video, gol e highlights

Il Napoli rimane fermo a 15 punti in classifica dopo la sconfitta dell’Olimpico contro il Torino per 1-0. La squadra di Conte è aggressiva nella primissima fase di gara ma poco pericolosa anche per l’assenza di Hojlund. Il Toro ne approfitta, colpisce un palo con Vlasic e poi trova il vantaggio con l’ex Simeone. Nella ripresa Conte inserisce anche Politano e Neres, il Napoli ci prova: gol annullato a Lang nel recupero. Il Toro difende bene e porta a casa i tre punti

CLASSIFICA - PAGELLE