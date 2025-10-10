Il Napoli rimane fermo a 15 punti in classifica dopo la sconfitta dell’Olimpico contro il Torino per 1-0. La squadra di Conte è aggressiva nella primissima fase di gara ma poco pericolosa anche per l’assenza di Hojlund. Il Toro ne approfitta, colpisce un palo con Vlasic e poi trova il vantaggio con l’ex Simeone. Nella ripresa Conte inserisce anche Politano e Neres, il Napoli ci prova: gol annullato a Lang nel recupero. Il Toro difende bene e porta a casa i tre punti

