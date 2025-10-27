Serie AGiornata 9 - martedì 28 ottobre 2025Giornata 9 - mar 28 ott
0 - 1
0 - 1
Lecce-Napoli 0-1: video, gol e highlights
Milinkovic-Savic para, Anguissa segna. Così il Napoli vince a Lecce e si porta al momento da solo in testa alla classifica. Un tocco di mano di Juan Jesus pescato dal Var manda Camarda sul dischetto: Milinkovic-Savic però conferma le sue abilità di para-rigori. Poco dopo una punizione di Neres trova la spizzata vincente di Anguissa, agevolata da una deviazione di Gaspar. Nel finale tanta sofferenza e tre punti per gli azzurri