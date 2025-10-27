Pisa-Lazio, il risultato in diretta LIVE
Il turno infrasettimanale di Serie A si chiude alla Garibaldi Arena. Gilardino propone Tramoni a supporto di Nzola, oltre a Cuadrado dal 1'. Sarri conferma il tridente Isaksen-Dia-Zaccagni in attacco, i terzini sono Marusic e Pellegrini. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
4' - Partenza aggressiva della Lazio, il Pisa non si fa prendere dalla fretta e cerca di ragionare con calma
Ancora un paio di minuti di attesa a causa di problemi alla ricetrasmittente di uno degli assistenti dell'arbitro Massa
Squadre in campo
Sotto una fitta pioggia entrano sul terreno di gioco i protagonisti: inno della Serie A, sorteggio e poi il via a Pisa-Lazio!
Pisa-Lazio, arbitra Massa
La terna arbitrale al completo:
- Arbitro: Massa
- Assistenti: Dei Giudici – Trinchieri
- IV: Fabbri
- VAR: Maggioni
- AVAR: Ghersini
È terminata Cagliari-Sassuolo
Tre gol nella gara delle 18.30, penultimo appuntamento di questa giornata di Serie A.
Pioggia forte a Pisa
Non il tempo migliore per il posticipo di questa sera tra Pisa e Lazio, ma il campo tiene senza problemi
Isaksen: "Estate difficile, ma è alle spalle"
Anche Isaksen ha raccontato le sensazioni del match a Sky Sport: "Abbiamo fatto una grande prestazione contro la Juve, dobbiamo continuare così perché oggi ha la stessa importanza. Spero di aver lasciato tutto alle spalle, è stata un'estate difficile ma ora mi sento bene e le gambe stanno come prima delle vacanze. Non vedo l'ora di giocare ancora stasera".
Touré: "Abbiamo dimostrato di saper mettere tutti in difficoltà"
Così il centrocampista del Pisa prima della gara: "Aspettiamo ancora la prima vittoria, siamo andati spesso vicini ma alla fine le cose non sono andate come volevamo. Siamo qui per vincere, non è importante contro chi perché abbiamo fatto vedere che possiamo mettere chiunque in difficoltà. Spero che oggi sia la giornata che vinciamo".
Gilardino: "Stasera dobbiamo fare una partita da Pisa"
Le parole di Gilardino a Sky Sport nel pre-partita: "Squadra offensiva? Dipende sempre dall'atteggiamento, vogliamo essere propositivi come a Milano e dovremo fare sacrifici in difesa. A Milano abbiamo fatto 2 gol, adesso è un po' leggenda parlare di pochi gol, perché si crea tanto e abbiamo anche concretizzato. Chiaro che c'è voglia di migliorarsi e mi auguro stasera si possa fare una partita da Pisa, come abbiamo già dimostrato altre volte".
Le scelte di Sarri
Confermate le previsioni della vigilia per l'allenatore biancoceleste che sceglie Marusic a destra e Pellegrini a sinistra nel reparto difensivo. In attacco confermato il tridente Isaksen-Dia-Zaccagni.
Le scelte di Gilardino
L'allenatore dei toscani sceglie Tramoni come supporto a Nzola e schiera dall'inizio Cuadrado che può trasformare la squadra da un 3-5-2 a un 3-4-2-1, con Touré pronto ad allargarsi e Angori sul lato opposto.
7 punti tra le due squadre
Il Pisa cerca la prima vittoria, la Lazio punta a tornare nella parte sinistra della classifica.
Formazioni ufficiali
PISA (3-5-2): Semper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Cuadrado, Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Nzola. All. Gilardino
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri
I precedenti
La Lazio è rimasta imbattuta in tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Pisa (2 vittorie, 3 pareggi), con l'ultima di queste andata in scena il 5 maggio 1991: 1-0, con un gol di Ruben Sosa.
Un successo della Lazio a Pisa
Il Pisa ha perso l'ultimo incrocio casalingo contro la Lazio in campionato, dopo che non aveva subito alcuna sconfitta in tutti i precedenti sei tra Serie A e Serie B (2 vittorie, 4 pareggi).
Come sono andati gli ultimi confronti
La Lazio ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide contro il Pisa in Serie A (due vittorie 1-0 e un pareggio 0-0, tra il 1989 e il 1991) e solo contro il Genoa (quattro) i biancocelesti vantano una serie aperta di più clean sheet consecutivi nel massimo campionato.
Pisa reduce da due pareggi
Dopo lo 0-0 contro l’Hellas Verona e il 2-2 contro il Milan, il Pisa potrebbe rimanere imbattuto in tre match di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 1990 (2 vittorie, 1 pareggio); inoltre, i nerazzurri non pareggiano tre gare consecutive nel massimo campionato dal periodo tra dicembre 1988 e gennaio 1989 (una delle quali proprio contro la Lazio).
Pisa a caccia del gol davanti ai suoi tifosi
Il Pisa non ha segnato neanche una rete nei primi quattro incontri casalinghi di questo campionato e, fino ad ora, solo una squadra nell'era dei tre punti a vittoria non ha realizzato alcun gol nelle prime cinque gare interne stagionali: l'Empoli 2024/25 (0/4 anche per il Genoa nel torneo in corso).
Il rendimento della Lazio lontano dall'Olimpico
Le quattro trasferte della Lazio in questa Serie A hanno prodotto solo sei gol tra segnati e subiti, una media di 1.5 a incontro; i biancocelesti sono stati sconfitti in due di queste (1 vittoria, 1 pareggio), tanti ko quanti nelle 12 precedenti (8 vittorie, 2 pareggi).
I biancocelesti hanno chiuso la porta?
La Lazio ha ottenuto tre clean sheet nelle ultime quattro partite di Serie A, tra cui in entrambe le ultime due contro Atalanta e Juventus: i biancocelesti non collezionano tre gare di fila in campionato con la porta inviolata da aprile 2023 (serie di sei gare, proprio con Sarri in panchina).
Gilardino e il bel ricordo contro la Lazio
La prima vittoria da allenatore in Serie A di Alberto Gilardino è arrivata proprio contro la Lazio, il 27 agosto 2023 quando sedeva sulla panchina del Genoa (1-0). Da allenatore, l'attuale tecnico del Pisa, ha vinto soltanto una delle ultime 18 partite di massimo campionato (1-0 contro il Parma nel novembre 2024, 7 pareggi, 10 sconfitte).
Nzola ha segnato metà dei gol del Pisa
Due dei quattro gol del Pisa in questa Serie A portano la firma di M'Bala Nzola (otto presenze), unico marcatore dei toscani con più di una rete all’attivo nel torneo. Il classe 1996 - che nell'ultima annata in Italia ha siglato in totale tre reti in 33 gare giocate (Fiorentina 23/24) - potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nei maggiori cinque campionati europei per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023 con la maglia dello Spezia.
La crescita di Basic
Considerando le ultime tre presenze in Serie A, Toma Basic ha segnato un gol e fornito un assist: a livello di partecipazione a reti, ha già eguagliato il suo miglior risultato in un singolo massimo campionato (due assist del 2021/22). Il centrocampista croato è partito titolare in tutte le ultime quattro gare della Lazio e con la maglia biancoceleste non iniziava dal 1' in quattro giornate di Serie A consecutive addirittura da dicembre 2021.