Esordio entusiasmante per i giallorossi che alla prima di campionato all'Olimpico demoliscono la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match. Protagonisti indiscussi della sfida Dybala e Malen. L'argentino è il primo a provarci ma poi serve la palla del vantaggio a Malen. Nella ripresa è ancora Dybala-show: altri due assist sempre per Malen che segna la sua personale tripletta. Nel finale il 4-0 è di Pisilli, primi tre punti in cascina

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