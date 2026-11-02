Ben sei gol nella sfida del Mapei Stadium vinta dalla Fiorentina per 4-2. A passare in vantaggio è il Sassuolo con Laurienté al 25'. La squadra di Vanoli la ribalta grazie a Pellegrino e Njie, ma viene poi ripresa ancora dal francese. Decisive le reti di Mastantuono e Valdepenas. Per la Fiorentina arriva il secondo successo in campionato, quarto ko consecutivo invece per il Sassuolo

PAGELLE - CLASSIFICA