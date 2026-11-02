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Serie AGiornata 10 - lunedì 2 novembre 2026Giornata 10 - lun 2 nov
Fine
Sassuolo
Laurienté A. 25', 65'
2 - 4
Fiorentina
Pellegrino M. 45' + 2'Njie A. 50'Mastantuono F. 79'Valde 90' + 3'
Sassuolo
Laurienté A. 25', 65'
2 - 4 Fiorentina
Pellegrino M. 45' + 2'Njie A. 50'Mastantuono F. 79'Valde 90' + 3'
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Sassuolo-Fiorentina 2-4: video, gol e highlights

Ben sei gol nella sfida del Mapei Stadium vinta dalla Fiorentina per 4-2. A passare in vantaggio è il Sassuolo con Laurienté al 25'. La squadra di Vanoli la ribalta grazie a Pellegrino e Njie, ma viene poi ripresa ancora dal francese. Decisive le reti di Mastantuono e Valdepenas. Per la Fiorentina arriva il secondo successo in campionato, quarto ko consecutivo invece per il Sassuolo

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