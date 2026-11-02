Colpo del Parma, che batte per 3-0 l'Atalanta a Bergamo. Al 41' è Fabbian a sbloccare il risultato da calcio d'angolo. Nella ripresa arriva il raddoppio grazie all'autorete di Zappacosta, che nel tentativo di anticipare Lontani la mette nella propria porta. Al 58' è lo stesso 18enne a chiudere i conti con un super gol. Si tratta del primo successo di Gilardino sulla panchina del Parma. Per la squadra di Sarri, contestata e fischiata, arriva la 5^ sconfitta su 10 partite

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