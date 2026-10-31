Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
MIL-
INT-
BOL2
MON1
UDI2
ROM5
Udinese
Zaniolo N. 50'Palma M. 78'
2 - 5 Roma
Cristante B. 10'Rodrigo Mora 31'Malen D. 33'Ndicka E. 37'Ghilardi D. 90' + 2'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Udinese-Roma 2-5, sette gol nella sfida del Bluenergy Stadium

La Roma di Gasperini batte per 5-2 l'Udinese e si conferma una macchina da gol. Primo tempo dominato dai giallorossi, che ne fanno quattro grazie a Cristante, Mora, Malen e Ndicka. Nel recupero segna anche Ghilardi, mentre per l'Udinese inutili le reti di Zaniolo e Palma. La Roma sale a 24 punti in classifica, per la squadra di Runjaic è invece la settima sconfitta nelle ultime otto partite

CLASSIFICA - PAGELLE