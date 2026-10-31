La Roma di Gasperini batte per 5-2 l'Udinese e si conferma una macchina da gol. Primo tempo dominato dai giallorossi, che ne fanno quattro grazie a Cristante, Mora, Malen e Ndicka. Nel recupero segna anche Ghilardi, mentre per l'Udinese inutili le reti di Zaniolo e Palma. La Roma sale a 24 punti in classifica, per la squadra di Runjaic è invece la settima sconfitta nelle ultime otto partite

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