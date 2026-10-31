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Serie AGiornata 10 - sabato 31 ottobre 2026Giornata 10 - sab 31 ott
Fine
Milan
Pulisic C. 4'Rabiot A. 10'Moreira D. 43'
3 - 1
Inter
Bastoni A. 22'
Milan
Pulisic C. 4'Rabiot A. 10'Moreira D. 43'
3 - 1 Inter
Bastoni A. 22'
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Milan-Inter 3-1: video, gol e highlights

Dopo il ko nel derby contro il Milan, l'Inter potrebbe essere staccata in classifica dalla Lazio. I nerazzurri vanno già sotto dopo 4' (Pulisic) e non riescono a reagire. Il Milan spinge e trova il raddoppio al 10' con Rabiot. La squadra di Chivu si scuote e accorcia con Bastoni ma al 43' Moreira pennella una punizione e fa 3-1. Nella ripresa i nerazzurri ci provano, i rossoneri gestiscono, il derby è del Milan per la 4^ volta consecutiva

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