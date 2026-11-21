Serie AGiornata 12 - sabato 21 novembre 2026Giornata 12 - sab 21 nov
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Como-Cagliari 2-0: segnano Ramon e Da Cunha, Fabregas al quarto posto
Resta in scia delle big il Como che batte in casa il Cagliari 2-0 e scavalca momentaneamente il Milan in classifica al quarto posto. La squadra di Fabregas è padrona del campo e inizialmente con Nico Paz in panchina. Ramon la sblocca al 24'. Il Cagliari accenna a una reazione a inizio ripresa, ma il Como la chiude con un colpo di testa di Da Cunha su assist di Couto