Serie AGiornata 12 - sabato 21 novembre 2026Giornata 12 - sab 21 nov
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Lazio-Lecce 3-0: doppietta di Noslin e Frattesi, Gattuso resta solo in testa
Prosegue la marcia della Lazio in vetta alla classifica. La squadra di Gattuso supera anche l'ostacolo Lecce vincendo all'Olimpico una partita non semplice per 3-0. Dopo 25' biancocelesti in vantaggio con un colpo di testa di Noslin. Il Lecce prova a reagire a inizio ripresa ma si espone alle verticalizzazioni della Lazio che sfrutta la situazione e la chiude con la doppietta personale di Noslin. Frattesi fa 3-0. Lazio a 32, sola, in vetta