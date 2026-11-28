Dopo le sconfitte contro Cagliari e Milan, la squadra di Alvini si conferma implacabile allo Stirpe e vince la sesta partita casalinga di fila nel segno di Tomas Bobcek. Gialloblù provvisoriamente al sesto posto. Sotto gli occhi del Ct Mancini, in avvio ci provano lo slovacco (alla prima da titolare) e Monterisi. Dopo l'intervallo Daffara risponde a Schmid, ma in 6 minuti Bobcek si sblocca in Serie A: il polacco va a segno al 55' e poi si ripete in acrobazia. E al 79' arriva anche la tripletta

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