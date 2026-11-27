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Venezia-Bologna 0-0: video e highlights
Primo pareggio in campionato per la squadra di Nicola, che lascia l'ultimo posto all'Udinese. Sesto risultato utile di fila per i rossoblù di Palladino. In avvio Yeboah impegna Skorupski, annullato per fuorigioco dal Var il vantaggio di Halhal. Ci provano Odgaard e Haps oltre a Theate. Prima dell'intervallo Skorupski sbaglia ma rimedia su Yeboah. Dopo l'intervallo attento Stankovic su Casale, Zortea rischia l'autogol ma lo salva il palo. Nel finale Stankovic salva tutto su Pobega e Piccoli