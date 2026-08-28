Due vittorie nelle prime due da allenatore del Milan per Ruben Amorim che batte anche il Venezia a San Siro al termine di una gara sofferta e terminata 2-0. Il Milan ci prova nei primi 45' con Ramos e Chukwueze ma il Venezia è pericoloso con Adams e Yeboah. Nella ripresa entra Saelemaekers che confeziona l'assist per il primo gol in A di Ramos. Halhal nel finale devia sfortunatamente nella propria porta un tentativo di parata di Stankovic su pallonetto di Jashari

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