Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Serie AGiornata 2 - venerdì 28 agosto 2026Giornata 2 - ven 28 ago
Fine
Milan
Gonçalo Ramos 69'Halhal R. 89' (Aut.)
2 - 0
Venezia
Milan
Gonçalo Ramos 69'Halhal R. 89' (Aut.)
2 - 0 Venezia
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Milan-Venezia 2-0: video, gol e highlights

Due vittorie nelle prime due da allenatore del Milan per Ruben Amorim che batte anche il Venezia a San Siro al termine di una gara sofferta e terminata 2-0. Il Milan ci prova nei primi 45' con Ramos e Chukwueze ma il Venezia è pericoloso con Adams e Yeboah. Nella ripresa entra Saelemaekers che confeziona l'assist per il primo gol in A di Ramos. Halhal nel finale devia sfortunatamente nella propria porta un tentativo di parata di Stankovic su pallonetto di Jashari

CLASSIFICA - PAGELLE