Juventus-Milan, la conferenza stampa di Amorim LIVE
Il big match della domenica sera di campionato è Juve-Milan allo Stadium. Entrambe ci arrivano a punteggio pieno con due vittorie nelle prime due giornate. Amorim sta presentando così il match in conferenza stampa
Rispetto alla partita con il Venezia, abbiamo notato qualche rischio di troppo in difesa. State migliorando su questo aspetto? Prima hai detto, parlando di Tomori, che avremo 4 partite in 10 giorni. Ho l'impressione che hai studiato bene il calendario che ti aspetta. Ma secondo te è normale?
"Non ho mai avuto una sequenza di partite del genere, neanche in Premier League. Per me è una cosa mai vista. Sicuramente sarà difficile ma possiamo far rifiatare alcuni calciatori, faremo delle rotazioni. Sugli errori, per me la preoccupazione è che non siamo stati bravi nelle transizioni contro il Venezia. So che i calciatori sono capaci, bisogna solo mantenere la concentrazione per tutta la partita. Abbiamo avuto problemi in difesa quando abbiamo perso palla perché non eravamo organizzati, abbiamo lavorato sulle marcature preventive. Abbiamo due difensori centrali, Gila e Pavlovic, che si pensano un numero 10, questo può essere un problema a volte ma anche una cosa positiva".
Come stai vivendo questo primo big match italiano? La differenza rispetto alla Premier o ai derby Sporting-Benfica qual è? E' il test ideale per capire le potenzialità della tua squadra?
"Dipende dalla pressione che uno mette su ste stesso. Per me le grandi partite sono come le piccole, bisogna vincerle tutte. Per me tutti sono big match. L'abbiamo visto anche durante l'estate, non abbiamo vinto qualche partita e subito c'è stata pressione. Nei grandi club, tutti sono big match. Con la Juve è un buon test per vedere se siamo migliorati dalla scorsa settimana. Andremo ad affrontare una grande squadra e un grande allenatore in trasferta. Sono entusiasta, penso che la mia squadra sia pronta. Lo scorso anno ho visto che questa squadra non accusava i big match, piuttosto aveva qualche difficoltà nelle altre partite. Per me è una giornata normale del mio lavoro"
Che cosa rispondi a Chivu che dici che Juventus-Milan non è una sfida da scudetto?
"Niente, sono solo concentrato sulla nostra partita. So che se dovessimo vincere saremo in testa alla classifica, ma sono molto concentrato sulla nostra partita e la nostra squadra, quindi non ho nulla da dire".
E' arrivato il momento di schierare dal 1' Rabiot e Moreira?
"Vedremo domani. Non vi dirò la formazione titolare, non oggi. Moreira ha due settimane di allenamento, è più preparato rispetto alla scorsa settimana, è un'opzione. Rabiot anche è un'opzione, vediamo come sarà la nostra formazione titolare"
Che voto daresti al mercato? Non sarebbe stato utile un altro attaccante?
"Dieci ragazzi, i miei giocatori sono i migliori del mondo. Tutti quelli che abbiamo preso sono perfetti per la squadra. Ho la miglior squadra del mondo. Dobbiamo vedere, magari potevamo pensare ad altre qualità con i due attaccanti che abbiamo a disposizione, ma non sappiamo se a un certo punto saremo corti nel reparto offensivo. Camarda avrà il suo spazio. A volte è utile anche far ruotare i calciatori. Anche Pulisic può aiutarci in qualche partita. Ma ripeto, sono molto soddisfatto del nostro mercato"
E' una bella vigilia, c'è anche Cardinale qui presente. Ci avevi promesso che avresti fatto un bilancio sul mercato. Qual è l'idea che hai di questa squadra? Perché avete deciso di riportare in squadra Tomori?
"Sono abituato alla presenza di Cardinale e Massimo, parlo con loro tutti i giorni. Sono soddisfatto del nostro mercato. Se si guardano i nomi che abbiamo preso, sono arrivati top player che ci aiuteranno. Voglio spendere qualche parola su come funziona il Milan: bisogna essere tutti allineati su un calciatore da prendere. Se c'è qualcuno che non è allineato, non si prende quel calciatore. Siamo stati allineati su tutti i calciatori presi che abbiamo preso. Tomori? Abbiamo avuto un problema con Gabbia, non sappiamo quanto durerà e somiglia al problema avuto con Gila. Quindi dobbiamo stare attenti, Tomori ha esperienza, si sta allenando bene ed è un nostro giocatori. La cosa migliore per la squadra era riportarlo in squadra".
Tanti calciatori in questa settimana hanno parlato e hanno detto quasi tutte le stesse cose su Amorim. Si ritrova nella descrizione che hanno fatto? Esigente, umano, amichevole.
"Cercherò di essere così perché fuori dal campo sono esseri umani. Sono il leader dello spogliatoio e devo cercare di aiutarli non solo sul campo ma anche fuori. In campo c'è da lavorare molto bene per vincere, quindi sono molto esigente, sono attento a come si alimentano e come lavorano"
INIZIA LA CONFERENZA STAMPA DI AMORIM
Tra qualche attimo inizierà la conferenza stampa di Amorim
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Amorim parla alle 14, qui LIVE tutte le sue parole
Il big match della domenica sera di campionato è Juve-Milan allo Stadium. Entrambe ci arrivano a punteggio pieno con due vittorie nelle prime due giornate. Amorim presenta così il match in conferenza stampa, in programma alle 14. Partita live domenica alle 20.45