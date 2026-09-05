Rispetto alla partita con il Venezia, abbiamo notato qualche rischio di troppo in difesa. State migliorando su questo aspetto? Prima hai detto, parlando di Tomori, che avremo 4 partite in 10 giorni. Ho l'impressione che hai studiato bene il calendario che ti aspetta. Ma secondo te è normale?

"Non ho mai avuto una sequenza di partite del genere, neanche in Premier League. Per me è una cosa mai vista. Sicuramente sarà difficile ma possiamo far rifiatare alcuni calciatori, faremo delle rotazioni. Sugli errori, per me la preoccupazione è che non siamo stati bravi nelle transizioni contro il Venezia. So che i calciatori sono capaci, bisogna solo mantenere la concentrazione per tutta la partita. Abbiamo avuto problemi in difesa quando abbiamo perso palla perché non eravamo organizzati, abbiamo lavorato sulle marcature preventive. Abbiamo due difensori centrali, Gila e Pavlovic, che si pensano un numero 10, questo può essere un problema a volte ma anche una cosa positiva".