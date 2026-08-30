Serie AGiornata 2 - domenica 30 agosto 2026Giornata 2 - dom 30 ago
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Napoli-Como 1-2: gol di Baturina e Douvikas
Prima vittoria in campionato del Como e prima sconfitta per Allegri sulla panchina del Napoli. La squadra di Fabregas va avanti con Baturina, bravo a girarsi rapidamente in area su assist di Diao. La reazione dei padroni di casa avviene con Hojlund, che si inventa il gol del pareggio con un bel sinistro dal limite. Dall'altra parte del campo però un pasticcio tra Anguissa e Rrhamani permette a Douvikas di segnare la rete decisiva. Nel recupero gol annullato a Lobotka per un fuorigioco di Lucca