Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Le dichiarazioni a Sky Sport dell'allenatore del Cagliari prima dell'incontro: "Zé Pedro non è al 100% far riscaldamento e poi vediamo, è prontto Kofler. Dopo le cose positive della scorsa partita era giusto confermare in toto l'11, ci auguriamo di fare una buonissima gara contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Mina ha accusato un fastidio al polpaccio, Zé Pedro è da ieri che ha un torcicollo, vediamo se ci dà il feedback giusto. Mi dispiace perché abbiamo perso un giocatore di valore, umano oltre che tecnico, ma come ho detto in conferenza quando prendo una decisione la porto avanti. Avevo detto che se fosse arrivata la possibilità che lui voleva l'avrei accontentato, è un compromesso da fare. Vogliamo fare una partita attenta, lucida, coraggiosa, cercando di avere massima attenzione ma vogliamo essere riconoscibili"