Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Alla Unipol Domus si gioca la sfida tra Cagliari e Inter. Pisacane punta ancora su Mendy in avanti, con Adopo e Maldini alle spalle. Chivu cambia in mezzo al campo e sceglie Sucic, dal 1' anche Pavard e Luis Henrique sulla destra. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LIVE: NAPOLI-COMO - LAZIO-GENOA
FORMAZIONI UFFICIALI
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu
in evidenza
Pisacane: "Zé Pedro non è al 100%"
Le dichiarazioni a Sky Sport dell'allenatore del Cagliari prima dell'incontro: "Zé Pedro non è al 100% far riscaldamento e poi vediamo, è prontto Kofler. Dopo le cose positive della scorsa partita era giusto confermare in toto l'11, ci auguriamo di fare una buonissima gara contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Mina ha accusato un fastidio al polpaccio, Zé Pedro è da ieri che ha un torcicollo, vediamo se ci dà il feedback giusto. Mi dispiace perché abbiamo perso un giocatore di valore, umano oltre che tecnico, ma come ho detto in conferenza quando prendo una decisione la porto avanti. Avevo detto che se fosse arrivata la possibilità che lui voleva l'avrei accontentato, è un compromesso da fare. Vogliamo fare una partita attenta, lucida, coraggiosa, cercando di avere massima attenzione ma vogliamo essere riconoscibili"
Non solo Cagliari-Inter in serata
Si gioca anche all'Olimpico, dove la Lazio ospita il Genoa.
Lazio-Genoa, le formazioni ufficialiVai al contenuto
Chivu: "Thuram ha bisogno di minutaggio. Jones spero di farlo giocare"
L'allenatore dell'Inter ha parlato prima del match a Sky Sport: "Sappiamo che non è mai semplice, il Cagliari è in salute, viene da una vittoria ed è allenata bene. Pavard e Luis non hanno bisogno di niente, sono giocatori importanti dell'Inter, negli anni hanno fatto vedere l'apporto che possono dare alla squadra e partono dall'inizio. Thuram? Non so quando sarà al 100%, ha bisogno di minuti e oggi li prenderà, mentre Jones ha fatto vedere che ha una certa qualità, spero di metterlo in campo oggi"
Si gioca al Maradona
Circa mezzo secondo tempo da vivere ancora e partita apertissima tra Napoli e Como.
Napoli-Como LIVE, big match al MaradonaVai al contenuto
Formazioni ufficiali
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu
I precedenti
L'Inter ha vinto ben nove delle ultime 10 gare contro il Cagliari in Serie A (1 pareggio), parziale in cui ha realizzato 26 reti, una media di 2.6 a partita.
Dell'Inter il record di gol subiti dal Cagliari
L’Inter è la squadra che ha segnato più reti (160) contro il Cagliari in Serie A mentre solo il Milan (48) conta più vittorie contro i rossoblù rispetto ai nerazzurri nella competizione (47, come la Juventus).
Gli ultimi incroci in Sardegna
Il Cagliari ha perso tutte le ultime sei gare casalinghe contro l'Inter in Serie A (le ultime tre senza segnare) e solo contro una avversaria ha registrato più sconfitte interne consecutive nella competizione: contro la Juventus, otto tra il 2011 e il 2019.
Cagliari a caccia del poker
Il Cagliari ha vinto le ultime tre gare di Serie A (nella prima giornata contro il Parma e due nel 2025/26); l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato più successi consecutivi nel massimo campionato risale a ottobre 2012, quattro con Ivo Pulga in panchina.
Inter, cambierà il trend in trasferta?
L'Inter non ha trovato il successo in quattro delle ultime sei trasferte dello scorso campionato (2 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta); in aggiunta, i nerazzurri non hanno vinto nella prima trasferta stagionale fuori casa negli ultimi due campionati, dopo che avevano trovato la vittoria in tutte le cinque precedenti (due delle quali proprio a Cagliari, 2019 e 2023).
Il Cagliari non vinceva al debutto in A da 13 anni
Il Cagliari ha vinto il match d’esordio stagionale in Serie A per la prima volta dal 25 agosto 2013 (2-1 contro l’Atalanta) e solo tre volte nella sua storia ha trovato il successo in ciascuna delle prime due gare di un massimo campionato: nel 1968/89, nel 1970/71 e nel 2011/12.
Il dato rovesciato
Il Cagliari ha registrato 11 recuperi offensivi nel corso della prima giornata di questa Serie A, meno solo del Genoa (12), mentre l'Inter ne ha totalizzati solo tre, più soltanto rispetto alla Fiorentina (uno). Questo dato è in contrapposizione con il campionato 2025/26, che i nerazzurri hanno chiuso con il secondo dato più alto (276, dietro solo ai 292 della Juventus) e i rossoblù con quello più basso (146).
Romano man of the match al debutto
Alessandro Romano ha deciso con un gol la sua partita d'esordio con il Cagliari in Serie A - nell'era dei tre punti a vittoria, solo tre giocatori hanno trovato la rete in ciascuna delle loro prime due presenze con i sardi nella competizione: Pasquale Foggia nel 2007, Marco Borriello e Federico Melchiorri nel 2016.
Lautaro scatenato contro i sardi
Sono 12 le reti di Lautaro Martínez in 12 precedenti contro il Cagliari in Serie A; in tutta la storia della competizione, solo Francesco Totti (14) e Ciro Immobile (13) hanno realizzato più gol contro la squadra sarda.
Il centrocampo nerazzurro 'insegue' Thiago Motta
Sia Hakan Çalhanoglu che Piotr Zielinski hanno trovato il gol alla prima giornata di questo campionato contro il Monza; solo un centrocampista dell'Inter è andato a segno in ciascuna delle prime due presenze stagionali in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: Thiago Motta nel 2011/12.