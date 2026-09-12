Colpo in trasferta della squadra di Pisacane, che passa a Bergamo e sale a 9 punti in classifica. Seconda sconfitta di fila per i nerazzurri dopo quella con la Roma. Chance iniziali per Scamacca e Romano, vantaggio rossoblù con Mendy (al 3° gol in Serie A sempre contro la Dea) servito da Adopo. Pericolosi Maldini e Kessié, rimedia Scamacca al 41'. Dopo l'intervallo annullato per fuorigioco il gol ancora di Mendy, ma è regolare quello dell'ex Maldini su rigore. Samardzic e Kessié vicini al 2-2

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