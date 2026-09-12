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Serie AGiornata 4 - sabato 12 settembre 2026Giornata 4 - sab 12 set
Fine
Genoa
Vásquez J. 50'
1 - 1
Frosinone
Kvernadze G. 14'
Genoa
Vásquez J. 50'
1 - 1 Frosinone
Kvernadze G. 14'
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Genoa-Frosinone 1-1, Vasquez risponde a Kvernadze: 1° punto per De Rossi

Primo punto in campionato per il Genoa che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Gli ospiti passano al 14' con Kvernadze, poi Colombo sbaglia nel recupero del primo tempo il primo rigore assegnato in questa Serie A, arrivato alla 32esima partita. Nella ripresa Vasquez, poi espulso, trova il pari al 50' sugli sviluppi di un corner. De Rossi muove così la classifica dopo tre sconfitte consecutive mentre il Frosinone conferma il buon avvio e sale a 7 punti

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