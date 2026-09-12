Atalanta-Cagliari, formazioni ufficiali e risultato LIVE

Così il direttore generale del Cagliari: "Quella di Trepy è stata una notizia meravigliosa, è arrivata anche in tempi rapidi per quanto gli è successo. Il saluto dei nostri tifosi nel pre-partita è un'immagine splendida. Purtroppo Felici si è invece operato con successo al crociato: lo aspettiamo ancora più forte di prima. Il campionato? Il nostro è stato un buon inizio, guardiamo avanti con ottimismo. Ci piace pensare che al secondo anno la squadra possa lavorare su alcuni concetti adottati l'anno scorso. E ci sono stati nuovi giocatori inseriti nel progetto: siamo contenti ci sia la qualità di giovani talenti italiani. Il nuovo stadio? Complimenti all'Atalanta che è una squadra di dimensione europea. Noi stiamo lavorando per iniziare concretamente i lavori tra pochi mesi al nuovo impianto. Crediamo fortemente in Maldini e Romano: entrambi possono trovare la consacrazione nel Cagliari come Caprile, Kofler e non solo"