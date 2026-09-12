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Atalanta-Cagliari, formazioni ufficiali e risultato LIVE
Esordio in nerazzurro da titolare per Rowe, preferito a Raspadori da Sarri nel tridente con Scamacca e De Ketelaere. Assente lo squalificato Gaetano: c'è Kessié in regia. Spazio anche a Samardzic e Kolasinac. Pisacane conferma l'undici base con Mendy rifornito da Adopo e l'ex Maldini. Ancora titolari Deiola in difesa e Romano, che ha appena scelto la Nazionale italiana. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD
FORMAZIONI UFFICIALI
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Kessié, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane
in evidenza
Adopo: "Ascoltiamo Pisacane e diamo tutto in campo"
Il centrocampista rossoblù, un altro ex della sfida: "L'Atalanta è molto forte, mette ritmo in campo e sarà difficile. Ma noi siamo pronti a combattere. Il Cagliari? Abbiamo un gruppo sano e un mister con tanta voglia che spiega bene i concetti. Noi lo ascoltiamo e diamo tutto sul campo"
Convocati Italia, la possibile lista di Mancini
Nell'elenco ci saranno molti nuovi, possibili esclusioni sorprendenti, qualche oriundo e diversi giovani (ma non troppi e qui vi spieghiamo perché...)
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Melis a Sky: "Crediamo fortemente in Maldini e Romano"
Così il direttore generale del Cagliari: "Quella di Trepy è stata una notizia meravigliosa, è arrivata anche in tempi rapidi per quanto gli è successo. Il saluto dei nostri tifosi nel pre-partita è un'immagine splendida. Purtroppo Felici si è invece operato con successo al crociato: lo aspettiamo ancora più forte di prima. Il campionato? Il nostro è stato un buon inizio, guardiamo avanti con ottimismo. Ci piace pensare che al secondo anno la squadra possa lavorare su alcuni concetti adottati l'anno scorso. E ci sono stati nuovi giocatori inseriti nel progetto: siamo contenti ci sia la qualità di giovani talenti italiani. Il nuovo stadio? Complimenti all'Atalanta che è una squadra di dimensione europea. Noi stiamo lavorando per iniziare concretamente i lavori tra pochi mesi al nuovo impianto. Crediamo fortemente in Maldini e Romano: entrambi possono trovare la consacrazione nel Cagliari come Caprile, Kofler e non solo"
Giuntoli a Sky: "Speriamo di vedere presto una grande Atalanta"
Le parole del direttore sportivo nerazzurro nel pre-partita: "Difficile dare una scadenza, speriamo di vedere l'Atalanta come vuole Sarri il prima possibile. Non sono state tante le giornate a disposizione del mister, ma speriamo di vedere presto una grande Atalanta. Sarri? Non è mai tranquillo, ci tiene molto ed è molto concentrato. Lo conosco così da sempre, abbiamo molta fiducia in lui. Siamo convinti di aver allestito una squadra ancora più tecnica grazie alla proprietà, sicuramente cambiare il modo di giocare e pensare richiede tempo. C'è un rapporto molto forte con la proprietà e stiamo cominciando un progetto molto importante"
Cagliari, c'è anche Trepy a Bergamo
Il giocatore rossoblù che ha appena avuto il via libera per riprendere l'attività agonistica
Cagliari, Trepy può tornare ad allenarsi
L’attaccante che ad agosto ha rischiato l’annegamento per un incidente in piscina si è sottoposto a nuovi accertamenti e ha avuto il via libera per riprendere l’attività agonistica. Ricomincerà la riatletizzazione con il Cagliari: tempi di recupero ancora da stabilire
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Formazioni ufficiali
- ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Kessié, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri
- CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane
Le scelte di Sarri
Debutto da titolare in nerazzurro per Rowe, schierato al posto di Raspadori nel tridente con Scamacca e De Ketelaere. Assente l'ex Gaetano, sostituito in regia da Kessié con Samardzic (preferito a Pasalic) ed Ederson ai suoi fianchi. Il ballottaggio in difesa a sinistra premia Kolasinac, preferito ancora a Bernasconi
Le scelte di Pisacane
L'undici ricalca quello visto in avvio di campionato a partire da Mendy, attaccante rifornito dagli ex nerazzurri Adopo e Maldini. In mezzo c'è sempre Romano, che ha appena scelto la Nazionale italiana. Mina è tornato ad allenarsi ed è stato convocato, ma al centro della difesa gioca ancora Deiola
Chi scatta alla New Balance Arena? Appaiate a 6 punti in classifica dopo le prime tre giornate, Atalanta e Cagliari puntano a centrare la terza vittoria in questo avvio di campionato. La squadra di Sarri arriva dall'amara sconfitta all'Olimpico contro la Roma, discorso diverso per il Cagliari che nell'ultimo turno ha piegato il Lecce con un gol dell'ex Maldini
Alessandro Romano ha scelto l'Italia: c'è il via libera della Fifa
Rivelazione nel centrocampo del Cagliari in questo avvio di stagione, il 20enne nato e cresciuto in Svizzera sarà un nuovo talento della Nazionale di Mancini
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Cagliari, Felici ancora ko: si è rotto l'altro legamento crociato
Davvero sfortunato l'esterno offensivo rossoblù: l'anno scorso si era rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro, stavolta il destro
Cagliari, per Mattia Felici legamento crociato rottoVai al contenuto
Il Cagliari ha vinto l'ultimo precedente di Serie A contro l'Atalanta lo scorso aprile; i sardi non ottengono due successi consecutivi contro i bergamaschi nel massimo campionato dal periodo tra il 2017 e il 2018, quando arrivarono a tre vittorie di fila
Il Cagliari è la squadra contro cui l'Atalanta vanta la più alta percentuale di successi casalinghi in Serie A tra le avversarie affrontate almeno 20 volte tra le mura amiche, avendo vinto il 58% delle sfide (18 su 31 - 6 pareggi, 7 sconfitte)
L'Atalanta ha vinto due delle prime tre partite in questa Serie A; nelle precedenti 22 stagioni, i bergamaschi hanno ottenuto tre successi nelle prime quattro gare nel massimo campionato solo in quattro occasioni (2008/09, 2011/12, 2020/21 e 2022/23)
L'Atalanta punta a vincere tutte le prime tre gare casalinghe stagionali in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo esserci riuscita solo nel 1963/64 e nel 2008/09
Il Cagliari ha vinto due delle prime tre partite in questa Serie A, eguagliando il proprio miglior avvio di campionato dopo tre gare, già registrato in sei occasioni precedenti (1966/67, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 2004/05 e 2011/12). I sardi hanno vinto tre delle prime quattro partite stagionali in Serie A solo due volte nella loro storia, nelle stagioni 1969/70 (anno dello scudetto) e 1970/71
Il Cagliari ha vinto la prima trasferta di questa Serie A e solo nel 1970/71 e nel 2019/20 ha ottenuto due successi nelle prime due gare esterne stagionali nella competizione
L'Atalanta ha registrato la differenza peggiore tra tiri effettuati (26) e tiri subiti (77) nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione, con un saldo negativo di 51
In questa stagione di Serie A, il Cagliari si posiziona al terzo posto per numero di recuperi offensivi (26, dietro solo a Roma e Juventus - entrambe 32), mentre l'Atalanta occupa l'ultima posizione in questa speciale classifica con soli sette recuperi
Daniel Maldini è uno dei nove giocatori ad aver segnato in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A (dal 2021/22), un gruppo che include anche gli avversari di giornata Ederson, Giacomo Raspadori e Lazar Samardzic. Tra questi, Daniel Maldini è il secondo più giovane dopo Samardzic ed è, insieme a Roberto Piccoli, uno degli unici due ad aver trovato il gol con sei squadre diverse nel periodo.
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