Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Serie AGiornata 4 - venerdì 11 settembre 2026Giornata 4 - ven 11 set
Fine
Venezia
Adams A. 22'Hainaut A. 86'
2 - 4
Fiorentina
Mastantuono F. 29', 30', 84'Pellegrino M. 66'
Venezia
Adams A. 22'Hainaut A. 86'
2 - 4 Fiorentina
Mastantuono F. 29', 30', 84'Pellegrino M. 66'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Venezia-Fiorentina 2-4, gol e highlights: tripletta di Mastantuono

Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22', poi nei viola si accende l'argentino, che in due minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1, seguito dal tris di Mastantuono. Inutile il gol di Hainaut nel finale. Debutto ok per Paolo Vanoli, Stroppa resta a 0 punti

CLASSIFICA - PAGELLE - PARATICI: "GROSSO? POCA FIDUCIA NELLA SQUADRA"