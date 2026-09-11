Serie AGiornata 4 - venerdì 11 settembre 2026Giornata 4 - ven 11 set
Fine
2 - 4
2 - 4
Venezia-Fiorentina 2-4, gol e highlights: tripletta di Mastantuono
Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22', poi nei viola si accende l'argentino, che in due minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1, seguito dal tris di Mastantuono. Inutile il gol di Hainaut nel finale. Debutto ok per Paolo Vanoli, Stroppa resta a 0 punti
CLASSIFICA - PAGELLE - PARATICI: "GROSSO? POCA FIDUCIA NELLA SQUADRA"