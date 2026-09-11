Convocati Italia, la possibile lista di Mancini: novità, conferme e situazione oriundi

Venerdì 18 settembre prossimo Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati , dopo il ritorno da ct della Nazionale. L'Italia affronterà 4 gare valide per la Nations League. Nell'elenco ci saranno nolti nuovi, possibili esclusioni sorprendenti, qualche oriundo e diversi giovani (ma non troppi e qui vi spiegheremo perché...)

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI