 Convocati Italia Mancini, possibile lista: novità, conferme, oriundi e modulo | Sky Sport
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Convocati Italia, la possibile lista di Mancini: novità, conferme e situazione oriundi

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Venerdì 18 settembre prossimo Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati , dopo il ritorno da ct della Nazionale. L'Italia affronterà 4 gare valide per la Nations League. Nell'elenco ci saranno nolti nuovi, possibili esclusioni sorprendenti, qualche oriundo e diversi giovani (ma non troppi e qui vi spiegheremo perché...)

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