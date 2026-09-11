Convocati Italia, la possibile lista di Mancini: novità, conferme e situazione oriundi
Venerdì 18 settembre prossimo Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati , dopo il ritorno da ct della Nazionale. L'Italia affronterà 4 gare valide per la Nations League. Nell'elenco ci saranno nolti nuovi, possibili esclusioni sorprendenti, qualche oriundo e diversi giovani (ma non troppi e qui vi spiegheremo perché...)
- Roberto Mancini ha preconvocato nei giorni scorsi quasi 70 giocatori, di questi saranno una trentina a ricevere la convocazione (4 portieri e circa 26 giocatori di movimento). Il ct comunicherà la lista venerdì 18 settembre, in vista delle prime quattro partite di Nations League (contro Belgio, Francia e due volte Turchia)
- Sicuramente nella lista dei convocati ci saranno Doumbia, Inacio e Romano.
- Altri li osserva con molta attenzione (Cisse, Liberali, Kayode, Favasuli e Lontani, per fare solo alcuni dei nomi)
- In generale, per ora Mancini non chiamerà il gruppo storico della Under 21 per rispetto di Silvio Baldini che fra ottobre e novembre si giocherà le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo di categoria e dell’Olimpiade
- Si riparte dal 4-3-3, che rimane un punto fermo per Roberto Mancini, come la sua prima esperienza da ct
- Il Mancio vuole costruire una Nazionale che abbia un gioco propositivo, che domini, una squadra di palleggio e alla ricerca dell’imprevedibilità
- Alessandro Romano (2006, Cagliari) ha già fatto la sua scelta e sarà fra i convocati: preferisce l’Italia alla Svizzera e la Fifa ha dato il suo ok
- Matteo Palma (2008, Udinese) ha passaporto tedesco e italiano, piace molto a Mancini ma è infortunato e dunque non può essere chiamato. Discorso rinviato
- Nicolò Tresoldi (2004, Bruges), negli ultimi giorni ha frenato: sogna di giocare l’Europeo con l’U21 della Germania e poi prenderà una decisione. Intanto la sua procedura alla Fifa è ferma
- Alberto Bollini era stato scelto come vice da Mancio già nell’agosto 2023, poco prima delle sue dimissioni. La sua scelta casuale: tecnico federale dal 2019, ha guidato U19 (con cui è diventato campione d’Europa nel 2023) e U20, seguendo da vicino tanti ragazzi che oggi sono protagonisti in U21 e fra i papabili di convocazione.
- Salteranno per infortunio queste convocazioni tre big, che Mancini ha spesso convocato nel suo precedente ciclo: Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Zaniolo (Udinese), Federico Chiesa (Liverpool)
- Chi fa il play senza lo juventino? Possibile che sia Cristante, che sta vivendo un momento magico con Gasperini alla Roma
- E’ stato la grande scoperta di Mancini e uno dei volti simbolo del suo primo ciclo Azzurro, ma potrebbe seriamente non fare parte del Mancio-bis
- Al di là del prestigio della competizione stessa, il suo risultato servirà a definire le teste di serie al sorteggio dei gironi di qualificazione all’Europeo 2028 (in programma il prossimo 6 dicembre).
Di seguito l'elenco dei possibili convocati (fra giocatori certi e quelli in bilico):
- Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
- Guglielmo Vicario (Juventus)
- Marco Carnesecchi (Atalanta)
- Elia Caprile (Cagliari)
- Marco Palestra (Chelsea) - condizioni fisiche da verificare, non dovesse farcela salirebbero le quotazioni di Kayode (che altrimenti potrebbe essere lasciato all'U21)
- Giovanni Di Lorenzo (Napoli)
- Riccardo Calafiori (Arsenal)
- Federico Dimarco (Inter)
- Alessandro Bastoni (Inter)
- Destiny Udogie (Totetnham)
- Gianluca Mancini (Roma)
- Giorgio Scalvini (Atalanta) - convocazione in dubbio, dipenderà dalle sue condizioni fisiche
- Federico Gatti (Juventus) - in corsa per una convocazione, ma non sicuro
- Diego Coppola (Paris FC) - in corsa per una convocazione, ma non sicuro
- Sandro Tonali (Tottenham)
- Nicolò Barella (Inter)
- Bryan Cristante (Roma)
- Davide Frattesi (Lazio)
- Niccolò Pisilli (Roma)
- Issa Doumbia (Sporting CP)
- Alessandro Romano (Cagliari)
- Nicolò Fagioli (Fiorentina) - in corsa per una convocazione, ma non sicuro
- Antonio Vergara (Napoli) - in corsa per una convocazione, ma non sicuro
- Mattia Zaccagni (Lazio)
- Matteo Politano (Napoli)
- Nicolò Cambiaghi (Bologna) - in corsa per una convocazione, ma non sicuro
- Alphadjo Cisse (Milan) - in corsa per una convocazione, ma non sicuro
- Federico Bernardeschi (Bologna) - è stato uno dei pilastri della prima Italia del Mancio (con cui ha vinto l'Europeo del 2021), potrebbe rientare anche fra i convocati di queto secodno ciclo
- Pio Esposito (Inter)
- Moise Kean (Como) - lo mettiamo fra gli attaccanti, anche se potrebbe essere schierato da Mancini come esterno del tridente
- Samuele Inácio (Borussia Dortmund) - ha debuttato con Silvio Baldini a giugno, per blindarlo definitivamente ed evitare che il Brasile (paese d'origine del papà, ex attaccante di Atalanta e Napoli a inizio anni 2000) possa 'scipparlo' deve scendere in campo in almeno 4 partite ufficiali con la Nazionale maggiore italiana
- Giacomo Raspadori (Atalanta)
- Gianluca Scamacca (Atalanta) - in corsa per una convocazione, ma non sicuro