Lang vince il ballottaggio con Neres e completa il tridente con Hojlund e Politano. A centrocampo è ancora fuori McTominay: gioca di nuovo Gilmour con Lobotka e De Bruyne. In difesa una contrattura ha fermato Spinazzola: a sinistra c’è Olivera, con Rrahmani-Marin confermati al centro e Di Lorenzo a destra

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. All. Massimiliano Allegri