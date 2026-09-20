Tre pali, due gol e un pareggio tra Fiorentina e Napoli. La Viola colpisce due volte la traversa in due minuti, con Atta e Fagioli, poi Olivera viene fermato dal palo. Uno schema da corner perfettamente studiato manda in gol Gilmour, nella ripresa Jimenez trova il pari con una deviazione di Marin. De Gea protagonista nel finale con due parate decisive su Neres e Favasuli

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