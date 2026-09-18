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Serie AGiornata 5 - venerdì 18 settembre 2026Giornata 5 - ven 18 set
Fine
Monza
Gustavo Varela 51', 63' (Rig.)
2 - 1
Sassuolo
Adzic V. 88'
Monza
Gustavo Varela 51', 63' (Rig.)
2 - 1 Sassuolo
Adzic V. 88'
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Monza-Sassuolo 2-1: video, gol e highlights

Prima vittoria in campionato per il Monza di Juric. Al Brianteo succede tutto nella ripresa: al 51' Varela colpisce di testa su corner e Muric buca l'intervento. Altro calcio d'angolo fatale per gli ospiti al 63': Esposito commette fallo su Mota e dal dischetto Varela trova la prima doppietta in Serie A. Aquilani ottiene una reazione dai subentranti: Adzic segna una gran punizione, ma il colpo di testa di Bowie nel recupero si ferma sulla traversa

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