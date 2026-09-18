Serie AGiornata 5 - venerdì 18 settembre 2026Giornata 5 - ven 18 set
Fine
2 - 1
2 - 1
Monza-Sassuolo 2-1: video, gol e highlights
Prima vittoria in campionato per il Monza di Juric. Al Brianteo succede tutto nella ripresa: al 51' Varela colpisce di testa su corner e Muric buca l'intervento. Altro calcio d'angolo fatale per gli ospiti al 63': Esposito commette fallo su Mota e dal dischetto Varela trova la prima doppietta in Serie A. Aquilani ottiene una reazione dai subentranti: Adzic segna una gran punizione, ma il colpo di testa di Bowie nel recupero si ferma sulla traversa