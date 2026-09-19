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Serie AGiornata 5 - sabato 19 settembre 2026Giornata 5 - sab 19 set
Fine
Venezia
0 - 2
Lazio
Zaccagni M. 51' (Rig.)Noslin T. 60'
Venezia0 - 2 Lazio
Zaccagni M. 51' (Rig.)Noslin T. 60'
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Venezia-Lazio 0-2: video, gol e highlights

La squadra di Gattuso aggancia Roma e Inter al primo posto in classifica a quota 13 dopo la vittoria del Penzo contro il Venezia. Primo tempo non semplice per la Lazio con Mandas protagonista: il portiere salva il risultato e para anche un rigore. Nella ripresa i biancocelesti spingono: Zaccagni segna su rigore e poi Noslin raddoppia di testa. Il Venezia resta ultimo a 0 punti

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