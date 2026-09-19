La squadra di Gattuso aggancia Roma e Inter al primo posto in classifica a quota 13 dopo la vittoria del Penzo contro il Venezia. Primo tempo non semplice per la Lazio con Mandas protagonista: il portiere salva il risultato e para anche un rigore. Nella ripresa i biancocelesti spingono: Zaccagni segna su rigore e poi Noslin raddoppia di testa. Il Venezia resta ultimo a 0 punti

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