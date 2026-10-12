Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa anche in maniera netta battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. Parte fortissimo la squadra di Sarri che segna con kessié e Krstovic al 4' e al 7'. Al 31' ancora l'attaccante realizza la sua personale doppietta e chiude virtualmente il match. Al 37' prova a riaprirla Hainaut ma nella ripresa l'Atalanta controlla e porta a casa il risultato

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