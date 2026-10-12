Quarta sconfitta di fila per l'Udinese che non riesce a risollevarsi nella trasferta dell'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. La gara si accende nel finale di primo tempo con il vantaggio granata firmato da Bragança. Il pareggio friulano porta la firma di Ekkelenkamp, ma nella ripresa Bertola e Okoye combinano un pasticcio e Kulenovic può appoggiare in rete il pallone che vale la vittoria per il Toro

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