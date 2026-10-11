"Questa è una partita dove dobbiamo mettere mano, il Cagliari è un cliente scomodo e gioca un buon calcio. Kolo Muani? C'è il rischio che lui rimanga troppo marcabile, non è il calciatore che fa la boa e dà il riferimento ai difensori dell'altra squadra. Viene a palleggiare, la velocità e l'inserimento sono le sue qualità"