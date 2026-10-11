Cagliari-Juventus 0-0
Si parte alla Unipol Domus
La sfida della Unipol Domus Arena chiude la domenica della 6^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Cagliari e Juventus. Spalletti conferma Nico Gonzalez e Conceiçao alle spalle di Kolo Muani. Giocano Lucumì e Celik. Pisacane con Maldini e Adopo a trequarti, Massolin a centrocampo. Diretta sull'app DAZN e su DAZN 1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Si parte alla Unipol Domus
Ci siamo quasi, tra poco si parte
Le squadre stanno entrando in campo
Tra poco Cagliari-Juventus, squadre ancora nel tunnel
Bilancio in perfetta parità tra Fabio Pisacane e Luciano Spalletti da allentori in Serie A, con una vittoria per parte nello scorso torneo: successo dei bianconeri all’andata (2-1 all’Allianz) e dei sardi al ritorno (1-0 all’Unipol Domus).
Tre i gol segnati da Nico González in Serie A contro il Cagliari; soltanto contro il Sassuolo l’argentino ne conta di più (quattro) nel torneo - tre anche contro il Monza. L’attaccante della Juventus ha realizzato da fuori area due degli ultimi tre gol nella competizione - compreso quello del torneo in corso contro il Parma - dopo che aveva segnato dalla distanza solo uno di tutti i precedenti 26 centri.
Alessandro Romano è il giocatore più giovane (giugno 2006) tra quelli che hanno disputato almeno 400 minuti (445 per lui) in questo campionato; inoltre, nelle file del Cagliari il classe 2006 è il calciatore con più conclusioni nello specchio (cinque)
"Questa è una partita dove dobbiamo mettere mano, il Cagliari è un cliente scomodo e gioca un buon calcio. Kolo Muani? C'è il rischio che lui rimanga troppo marcabile, non è il calciatore che fa la boa e dà il riferimento ai difensori dell'altra squadra. Viene a palleggiare, la velocità e l'inserimento sono le sue qualità"
Da una parte, la Juventus è la squadra che conta più gol (cinque) segnati nell’ultimo quarto d’ora di partita; dall’altra, il Cagliari è l’unica compagine a non avere subito alcuna rete nei secondi tempi di gioco.
"Torno con buone sensazioni, abbiamo vinto tante partite tranne che contro l'Italia. Torniamo al lavoro iniziale. Sarà fondamentale la vittoria. La squadra ha piena fiducia, sarà una bella partita da vedere".
La Juventus è la squadra che ha battuto più corner in questo campionato: 43 (+23 rispetto al Cagliari); di questi, 23 sono finiti all’inerno dell’area di rigore e 10 sono stati sfruttati da giocatori bianconeri.
C'è la consapevolezza che stiamo facendo bene, già dall'anno scorso. Vogliamo goderci il momento e vogliamo rimanere lassù il più a lungo possibile. Daremo tutto in campo e poi vedremo". Su Maldini: "Abbiamo un diritto di riscatto e credo anche un obbligo legato a un determinato numero di gol".
Il Cagliari ha registrato finora il 45% di duelli andati a buon fine in questo campionato (192 vinti su 424): meno di qualsiasi altra avversaria (nona la Juventus con il 49.4%).
Michel Adopo colleziona la sua 100^ presenza in Serie A.
Il Cagliari vanta una percentuale di realizzazione delle grandi occasioni da rete pari al 57%, ovvero quattro sulle sette totali: nessuna squadra ha fatto meglio finora in questa Serie A (57% anche il Frosinone - 8/14).
Il Cagliari è una delle quattro squadre dei Big-5 tornei europei in corso ad avere subito meno gol: due, come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lione; tuttavia, sempre considerando questi campionati, quella sarda è la compagine che ha incassato meno reti rispetto a quelle attese secondo il modello degli Expected Goals contro: -6.8, ovvero due al passivo a fronte di un valore xGA di 8.8
Al Mapei Stadium succede tutto nella ripresa: Rabiot porta avanti il Milan con un sinistro di potenza, immediato il pari di Odenthal, in mischia. Decisivo Muric in più occasioni, soprattutto nel finale del primo tempo quando dice di no a Ramos (due volte in pochi secondi), Moreira e Pavlovic. Rossoneri in ansia per Gabbia (infortunio muscolare in avvio), ko anche Leysen
Dall’arrivo di Luciano Spalletti (30 ottobre 2025), nessuna squadra ha collezionato più clean sheet rispetto alla Juventus in Serie A: 16 - compreso quello contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato - come Roma e Como.
Pisacane con Adopo e Maldini alle spalle di Mendy. Gioca Romano a centrocampo, insieme a Winks e Massolin. Mina e Rodriguez la coppia di centrali difensivi
Il Cagliari ha vinto l’ultimo confronto disputato all’Unipol Domus contro la Juventus in Serie A: 1-0 lo scorso gennaio, con gol di Luca Mazzitelli; i rossoblù potrebbero infilare due successi interni consecutivi contro i bianconeri soltanto per la seconda volta nel massimo torneo, dopo quelle del 1965 (1-0) e 1966 (2-1)
Spalletti schiera Conceiçao e Nico Gonzalez alle spalle di Kolo Muani. Giocano Celik sulla sinistra e Lucumì in difesa. Douglas Luiz e Sarr la coppia i centrocampo
Il Cagliari affronterà la Juventus con almeno due punti di vantaggio in classifica a inizio giornata di un campionato di Serie A soltanto per l’ottava volta nella sua storia, la prima dal 26 settembre 2010 (+2), alla quinta giornata, quando poi gli isolani persero per 4-2 in trasferta.
Il Cagliari ha tenuto la porta inviolata nell’ultima sfida vinta contro la Juventus (1-0) lo scorso gennaio; i sardi potrebbero non subire gol per due incontri di fila contro i bianconeri in Serie A per la prima volta dal 1992, sotto la gestione di Carlo Mazzone.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Massolin; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Celik; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti
Il Cagliari ha vinto l'ultima sfida di Serie A contro la Juventus (1-0 lo scorso 17 gennaio), dopo una serie di nove incroci consecutivi senza successi contro i bianconeri (2 pareggi, 7 sconfitte); l'ultima volta che i sardi hanno registrato due vittorie di fila contro questa avversaria nel torneo risale al 2009, con Massimiliano Allegri in panchina.
Nonostante le 47 gare di Serie A vinte contro il Cagliari dalla Juventus (solo lnter e Milan, entrambe a 48, ne contano di più), i bianconeri hanno trovato il successo solo in due delle cinque più recenti sfide contro i rossoblù nel torneo (2 pareggi, 1 sconfitta).
La Juventus ha ottenuto 10 punti finora in questa Serie A, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta; i bianconeri hanno registrato più successi nelle prime sei gare di campionato solo una volta nelle precedenti sei stagioni: nel 2023/24 (quattro).
Il Cagliari ha vinto quattro delle prime cinque partite stagionali in Serie A (4 vittorie, 1 sconfitta) per la seconda volta nella sua storia, la prima dopo il 1969/70, campionato in cui pareggiò la sesta gara giocata.
Nonostante la Juventus sia rimasta imbattuta in sette delle ultime otto trasferte di Serie A (4 vittorie, 3 pareggi), ha perso la più recente (3-2 contro il Sassuolo) -l'ultima volta che i bianconeri hanno registrato due sconfitte esterne consecutive in campionato risale a ottobre 2025 (contro Como e Lazio, le ultime due con Igor Tudor in panchina).
Il Cagliari non ha pareggiato nessuna delle ultime otto gare casalinghe in Serie A (4 vittorie, 4 sconfitte), due delle quali nel torneo in corso (sconfitta contro l'Inter e vittoria contro il Lecce). L'ultima volta in cui i sardi hanno evitato il pari in più incontri interni consecutivi nella competizione risale a febbraio-settembre 2019 (12 in quell'occasione).
La Juventus è la squadra che ha subito meno tiri in questa Serie A (39); dall'altro lato, solo il Frosinone (104) ha concesso più conclusioni rispetto al Cagliari (102) nel torneo in corso.
Nessuna squadra ha prodotto più interruzioni alte delle sequenze avversarie rispetto alla Juventus in questa Serie A (67, come la Roma); dall'altro lato, solo il Parma (35) ne ha totalizzate meno rispetto al Cagliari finora (36).
Daniel Maldini ha trovato la via del gol in ciascuna delle sue ultime tre presenze in Serie A; l'ultimo giocatore del Cagliari che ha segnato in più presenze consecutive nella competizione è stato João Pedro, che arrivò a cinque tra ottobre e novembre 2020.
Tra gli attaccanti che hanno giocato da titolare tutte e cinque le gare di questa Serie A, Randal Kolo Muani è uno dei cinque a non aver ancora trovato il gol (insieme a Dybala, El Bilal Touré, Laurienté e Cambiaghi); inoltre, tra i giocatori con almeno 25 tocchi in area avversaria, solo Assane Diao (10) ha tentato meno conclusioni rispetto al calciatore della Juventus (11).