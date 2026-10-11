L'allenatore del Sassuolo ha parlato così a Sky a mezz'ora dal calcio d'inizio: “Ho tanta scelta. Van der Brempt l’ho voluto, doveva trovare la condizione ma si è allenato bene durante la pausa e lo vedo pronto, Adzic ha fatto bene in nazionale ed è in fiducia ma quello che mi soddisfa di più è che in panchina vedo tanti giocatori che possono dare una mano. Le prestazioni ci sono sempre state, a Monza è mancato cinismo ma abbiamo analizzato gli errori fatti in quella partita. Seba Esposito? Sa fare un po’ tutto, mi piace come lega il gioco ma deve migliorare nel non venire sempre incontro ma nell’attaccare anche lo spazio perché ha le capacità fisiche per farlo. Deve raggiungere un livello ancora più importante"