Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo la sosta per le nazionali il Milan riparte dal Mapei Stadium e Amorim tiene inizialmente a riposo Modric: in mezzo Musah con Rabiot, dietro la difesa a 4 con Gabbia centrale insieme a Pavlovic; Gila e il recuperato Estupinan come terzini. In attacco Pulisic a supporto di Gonçalo Ramos. Aquilani sceglie Adzic a centrocampo, davanti il tridente Berardi-Esposito-Laurienté. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Gonçalo Ramos. All. Amorim
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Amorim a Sky: "Difesa a 4? Vedremo... Conta l'atteggiamento"
Anche Amorim ha parlato a Sky prima del via: "Mi hanno raccontato che qui il Milan ha vinto il suo ultimo scudetto ma ora è una stagione diversa, vogliamo vincere e giocare bene per continuare il nostro percorso. Nove partite in 29 giorni? Tutte sono importanti, ogni partita è un banco di prova". Sulla difesa a 4: "Vedremo se sarà a 3 o a 4... possiamo essere aggressivi indipendentemente dal modulo. Gonçalo Ramos? Sta facendo un ottimo lavoro ma se miglioriamo come squadra chiunque farà più gol"
Aquilani a Sky: "Esposito deve attaccare di più la profondità"
L'allenatore del Sassuolo ha parlato così a Sky a mezz'ora dal calcio d'inizio: “Ho tanta scelta. Van der Brempt l’ho voluto, doveva trovare la condizione ma si è allenato bene durante la pausa e lo vedo pronto, Adzic ha fatto bene in nazionale ed è in fiducia ma quello che mi soddisfa di più è che in panchina vedo tanti giocatori che possono dare una mano. Le prestazioni ci sono sempre state, a Monza è mancato cinismo ma abbiamo analizzato gli errori fatti in quella partita. Seba Esposito? Sa fare un po’ tutto, mi piace come lega il gioco ma deve migliorare nel non venire sempre incontro ma nell’attaccare anche lo spazio perché ha le capacità fisiche per farlo. Deve raggiungere un livello ancora più importante"
In classifica Inter e Lazio in vetta (e la Roma frena)
Nel pomeriggio la Lazio ha battuto il Monza e raggiunto l’Inter (3-0 al Parma) in vetta, a +2 sulla Roma frenata dal Como (0-0) nella gara delle 12.30. Primo successo in campionato per il Bologna, vittorioso sul campo del Lecce, stasera il posticipo Cagliari-Juve. Tris del Napoli al Frosinone, il Genoa supera la Fiorentina. Lunedì si chiude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
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Come sono andati i nazionali del Milan durante la sosta
Dopo la sosta per le nazionali, il Milan ha riabbracciato il suo centravanti tornato sulle ali dell’entusiasmo: Gonçalo Ramos ha sostituito Cristano Ronaldo nel corso della prima partita del Portogallo, a gara in corso; e poi ne ha preso il posto (dopo la “fuga” di CR7) da titolare al centro dell’attacco rispondendo con tre gol in tre partite. Modric è andato il gol contro la Repubblica Ceca ma poi ha subìto lo shock del 7-0 incassato contro l’Inghilterra. Diego Moreira era partito come un “eroe”, è tornato con 208 minuti nelle gambe ma non ha trovato il gol con il Belgio. Tra i più impegnati anche Jashari con la Svizzera (295’), Pavlovic nella Serbia (275’), Maignan (270’ tra i pali francesi e un solo gol subìto, nel “derby” con Bastoni).
Sassuolo, le scelte di Aquilani: tridente e centrocampo d'attacco
Sassuolo molto offensivo nel suo 4-3-3 con Adzic in mediana e il tridente composto da Berardi (12 gol e 7 assist nelle gare contro il Milan), Laurienté e da Sebastiano Esposito reduce dalla Nazionale
- SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani
Milan, le scelte di Amorim: fuori Modric e difesa a 4
Amorim tiene inizialmente a riposo Modric e passa alla difesa a 4: dietro in mezzo debutto da titolare per Gabbia, centrale con Pavlovic. I terzini sono Gila e il recuperato Estupinan. A centrocampo Rabiot-Musah, gli esterni (molto offensivi) sono Chukwueze e Moreira. In attacco il solo Gonçalo Ramos supportato da Pulisic
- MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Gonçalo Ramos. All. Amorim
Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Milan (4 vittorie, 3 pareggi), tra cui le tre più recenti (1 vittoria, 2 pareggi) - la sua serie più lunga senza sconfitte contro questa avversaria nella competizione.
Il Milan ha perso l'ultima trasferta di Serie A contro il Sassuolo, dopo una serie di imbattibilità di otto incontri (6 vittorie, 2 pareggi) - l'ultima volta che i rossoneri sono stati sconfitti in due gare esterne di fila contro i neroverdi nella competizione risale al 2016 (tre in quell'occasione).
Il Sassuolo ha trovato un solo successo nelle ultime 10 gare contro il Milan nel corso dei gironi d'andata di Serie A (3 pareggi, 6 sconfitte): 3-1 il 28 novembre 2021 (successo in rimonta con le reti di Gianluca Scamacca e Domenico Berardi, intervallate da un autogol di Simon Kjaer).
Dopo tre vittorie e due pareggi, il Milan può rimanere imbattuto in ciascuna delle prime sei gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2022/23; tuttavia, i rossoneri possono anche trovare tre pareggi nelle prime sei giornate per la prima volta dal 2018/19.
Il Sassuolo ha vinto otto delle ultime 11 gare casalinghe di Serie A (3 sconfitte) - dall'inizio del girone di ritorno dello scorso campionato, solo l'Inter (10) e la Roma (nove) hanno registrato più successi interni (otto anche per il Napoli).
Il Sassuolo è, insieme al Monza, una delle due squadre che hanno sia segnato che subito almeno un gol in ciascuna gara di questa Serie A; le uniche occasioni in cui i neroverdi hanno trovato la rete in ciascuna delle prime sei partite stagionali nel massimo campionato sono state nel 2015/16, nel 2018/19 e nel 2020/21.
Solo il Como (41) e la Juventus (38) hanno effettuato più conclusioni da fuori area rispetto al Sassuolo in questo avvio di Serie A (35) - dall'altra parte, nessuna squadra ha tentato meno tiri dalla distanza rispetto al Milan (14, come il Parma).
Il Milan è la squadra con la più alta percentuale realizzativa in questa Serie A: 15.6%, avendo trovato 10 reti con 64 conclusioni; dall'altro lato, il Sassuolo ha segnato una rete in meno (nove) con 22 tiri in più (86).
Domenico Berardi ha segnato ben 12 gol in 20 sfide di Serie A contro il Milan; in tutta la storia della competizione, solo Silvio Piola (22) ed Enrico Chiesa (14) hanno all'attivo più centri contro i rossoneri (a 12 anche Antonio Di Natale, Carlo Reguzzoni e Stefano Nyers).
Diego Moreira ha segnato tre gol con il Milan in Serie A in 127 minuti spalmati in tre presenze; solo due giocatori hanno realizzato quattro gol nelle prime quattro gare con i rossoneri nella competizione negli anni 2000: Mario Balotelli nel 2013 e Krzysztof Piatek nel 2019.