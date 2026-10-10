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FIO1
Serie AGiornata 6 - sabato 10 ottobre 2026Giornata 6 - sab 10 ott
Fine
Genoa
Osmajic M. 7'Messias J. 15'
2 - 1
Fiorentina
Vásquez J. 73' (Aut.)
Genoa
Osmajic M. 7'Messias J. 15'
2 - 1 Fiorentina
Vásquez J. 73' (Aut.)
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Genoa-Fiorentina: risultati, video e gol: Osmajic e Messias, prima gioia per De Rossi

Per la 6^ di Serie A, al Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Rossoblù avanti al 7' con il terzo gol in campionato di Osmajic, che mette in rete un tiro-cross dalla destra di Ellertsson. Il Grifone raddoppia al 15’ con Messias, che raccoglie un assist sempre del montenegrino. Nella ripresa i viola accorciano al 73’ con un tiro di Jimenez deviato nella propria porta da Vasquez, poi Ndour prende un palo nel finale. Per il Genoa prima vittoria in campionato

GENOA-FIORENTINA 2-1: PAGELLECLASSIFICA