La sosta per le nazionali ha fatto molto bene a Kevin De Bruyne trascinatore del Napoli nella vittoria per 3-0 sul Frosinone. Il belga realizza una doppietta, segna su rigore (ripetuto dopo l'errore di Hojlund) e poi nel finale, al 94' per chiudere il match. Nel primo tempo anche il gol al 32' di Lang. Punita forse eccessivamente nel punteggio la squadra di Alvini che ha disputato comunque una buona gara. Il Napoli sale a 10 punti

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