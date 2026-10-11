Gabbia, infortunio contro il Sassuolo: le news

Sassuolo-Milan, per Gabbia infortunio muscolare: costretto a uscire. Le prime newsmilan
Brutto infortunio per il difensore del Milan che poco dopo il 15' del primo tempo è costretto ad abbandonare il campo dopo una scivolata. Molto probabile un serio infortunio ai flessori della coscia sinistra. Gabbia è uscito in barella con le mani sul volto. Le prime news
Dura solo un quarto d'ora la partita di Matteo Gabbia: il difensore rossonero al 16' del primo tempo, dopo un intervento, è rimasto a terra molto dolorante, non riuscendo a rialzarsi. Si teme un serio infortunio ai flessori della coscia sinistra, nelle prossime ore, nella giornata di lunedì, gli esami clinici stabiliranno l'entità del problema ma purtroppo per il centrale rossonero si teme uno stop non breve dalle prime sensazioni. Gabbia è stato costretto a uscire dal campo in barella. Poi l'uscita in stampelle dallo stadio.