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Serie AGiornata 7 - venerdì 16 ottobre 2026Giornata 7 - ven 16 ott
Fine
Frosinone
Calò G. 9'Raimondo A. 26', 30', 57'
4 - 2
Sassuolo
Berardi D. 15'Thorstvedt K. 37'
Frosinone
Calò G. 9'Raimondo A. 26', 30', 57'
4 - 2 Sassuolo
Berardi D. 15'Thorstvedt K. 37'
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Frosinone-Sassuolo 4-2: video, gol e highlights

Il Frosinone si rilancia e torna subito alla vittoria, battendo 4-2 il Sassuolo. In avvio la sblocca Calò dopo un contrasto discusso con Bakola, ma rimedia Berardi per gli ospiti. Raimondo approfitta di due errori di Muric e segna entrambe le volte, poi nella ripresa - dopo la rete di Thorstvedt - trova la tripletta in ribattuta che vale il poker per la squadra di Alvini e chiude i giochi

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