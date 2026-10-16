Il Frosinone si rilancia e torna subito alla vittoria, battendo 4-2 il Sassuolo. In avvio la sblocca Calò dopo un contrasto discusso con Bakola, ma rimedia Berardi per gli ospiti. Raimondo approfitta di due errori di Muric e segna entrambe le volte, poi nella ripresa - dopo la rete di Thorstvedt - trova la tripletta in ribattuta che vale il poker per la squadra di Alvini e chiude i giochi

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