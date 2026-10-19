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Serie AGiornata 7 - lunedì 19 ottobre 2026Giornata 7 - lun 19 ott
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Monza
Kouadio E. 39'Gustavo Varela 47', 79'Robinson J. 66'
4 - 0
Cagliari
Monza
Kouadio E. 39'Gustavo Varela 47', 79'Robinson J. 66'
4 - 0 Cagliari
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Monza-Cagliari 4-0: doppietta di Varela e gol di Robinson e Kouadio

Seconda vittoria consecutiva in casa e primo clean-sheet in campionato: il Monza rifila un poker senza appello al Cagliari. Nel primo tempo Kouadio segna il suo primo gol in Serie A su ispirazione di Mota. Nella ripresa sale in cattedra Gustavo Varela: doppietta (6 gol totali in Serie A) e assist per il sigillo di Robinson. Per Pisacane è la prima sconfitta in trasferta dopo tre vittorie in altrettante partite 

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