Seconda vittoria consecutiva in casa e primo clean-sheet in campionato: il Monza rifila un poker senza appello al Cagliari. Nel primo tempo Kouadio segna il suo primo gol in Serie A su ispirazione di Mota. Nella ripresa sale in cattedra Gustavo Varela: doppietta (6 gol totali in Serie A) e assist per il sigillo di Robinson. Per Pisacane è la prima sconfitta in trasferta dopo tre vittorie in altrettante partite

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